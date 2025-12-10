El ministro de Agricultura envía un mensaje de "tranquilidad y seguridad" para todo el sector porcino extremeño

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha enviado este miércoles desde el Congreso un mensaje de "tranquilidad y de seguridad para todo el sector porcino extremeño". "El Gobierno de España estamos luchando para que efectivamente la Peste Porcina Africana quede condinada y quede erradicada", ha afirmado.

Planas ha considerado importante mantener abiertos los mercados exteriores a la entrada de productos del cerdo para que el impacto en los precios sea el menor posible tras los focos de Peste Porcina Africana detectados en jabalíes.

En respuesta a tres preguntas del PP y Junts en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el ministro ha admitido que uno de los objetivos es "conseguir mantener los mercados abiertos para que los precios del porcino se vean lo menos afectados posibles".

Ha detallado que Reino Unido, China y Corea del Sur aceptan productos procedentes de zonas no afectadas por la peste y ha asegurado que "estamos trabajando con Japón, Filipinas y el resto" para que también den el visto bueno a dicha regionalización.

Planas ha subrayado que España "es de los países del mundo con mejor reputación y mayor nivel de sanidad animal" y ha recordado que el sector porcino es "estratégico" para el país.

Actuación frente al brote

Ha explicado, en declaraciones recogidas por Efe, que el Gobierno se ha puesto "manos a la obra desde el primer momento" tras la detección de la PPA y que trabaja en coordinación con las administraciones para abordar el problema. El objetivo, ha dicho, es "eliminar el brote", motivo por el que se ha actuado "con contundencia para evitar su extensión y con absoluta transparencia" informativa.

En cuanto a la sobrepoblación de fauna silvestre, ha asegurado que están trabajando en su control, aunque ha recordado que las autonomías son las "encargadas de los censos y control". Ha avanzado que este miércoles se reúne el comité nacional de la caza, donde se abordarán distintos asuntos "para progresar (...) en cómo abordar este problema de la fauna silvestre".

Choque político

Al PP le ha pedido que se "una y apoye al Gobierno" en esta situación, actuando con "responsabilidad" y ayudando, "en lugar de intentar enmarañar y enfrentar".

Desde el Grupo Popular, su diputada Milagros Marcos ha asegurado que el Gobierno "ha convertido a España en una gran macrogranja de fauna silvestre". Ha criticado a Planas por "su sumisión a un chantaje animalista que cuesta vidas", afirmando que los accidentes de tráfico por fauna salvaje "se han duplicado". "El responsable es usted por aplaudir un mal entendido animalismo y un mal entendido bienestar animal", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Junts Isidre Gavin ha señalado que "no hacía falta ser demasiado listos" para conocer el riesgo de peste porcina africana, recordando que "un informe del Ministerio en 2024 advertía de dicho riesgo por el exceso de jabalíes". Ha cuestionado la reacción del Gobierno y ha pedido que "rueden cabezas" si se confirma que el virus salió de algún centro de investigación.