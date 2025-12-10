Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro

El músico placentino, figura esencial del rock en español, deja un legado irrepetible

Almudena Villar Novillo

El mundo de la música ha perdido este miércoles a Robe Iniesta, que ha muerto a los 63 años, según han confirmado fuentes cercanas al entorno del artista. El compositor y vocalista, fundador de Extremoduro, era una de las figuras más influyentes y reconocidas del rock en español.

Robe, natural de Plasencia, revolucionó la música desde principios de los años 90 con un estilo visceral, poético y transgresor que convirtió a Extremoduro en un fenómeno generacional. Álbumes como Somos unos animales, Deltoya, Agila o La ley innata marcaron a varias generaciones y consolidaron a la banda como una referencia imprescindible en la historia cultural del país.

Durante los últimos años, el músico había desarrollado una exitosa carrera en solitario, explorando nuevos sonidos y una escritura más introspectiva, sin perder la autenticidad que siempre lo caracterizó.

Profundo impacto

La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo impacto en el panorama musical y en miles de seguidores que crecieron con sus canciones y su forma única de entender el arte. Redes sociales, compañeros de profesión y fans de toda España han comenzado a despedirlo con mensajes de admiración y gratitud por una obra que ya forma parte de la memoria colectiva.

Robe se marcha, pero deja una huella imborrable: versos que desbordaban vida, libertad y crudeza; una manera de hacer música que rompió moldes; y una voz que seguirá acompañando a quienes encontraron en sus canciones un refugio, una herida o un camino.

Extremadura llora la muerte de Robe Iniesta: "Se va la rebeldía y el talento de Extremadura"

Extremadura llora la muerte de Robe Iniesta: "Se va la rebeldía y el talento de Extremadura"

