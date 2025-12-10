El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Robe Iniesta en homenaje al artista extremeño

La Junta de Extremadura ha anunciado que el Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta Ojea en un sentido y permanente homenaje a la figura clave del rock en español y embajador de la cultura extremeña. Esta noticia se produce en un día de profundo luto tras el fallecimiento del cantante, guitarrista y compositor placentino.

El gobierno de la Junta de Extremadura ha lamentado profundamente la pérdida de Robe, reconociendo su impacto como una referencia cultural para varias generaciones y la "huella imborrable" que deja en el corazón de todos los extremeños y las extremeñas.

La decisión de renombrar el edificio como Palacio de Congresos Roberto Iniesta se toma en reconocimiento a su trayectoria vital y profesional, y subraya la conexión especial que el artista tenía con este espacio.

En los últimos años, el Palacio de Congresos de Plasencia sirvió como refugio y lugar de ensayo para Robe y su banda, además de ser escenario para la grabación de videoclips.

Este cambio de nombre no solo rinde tributo a una de las personalidades más representativas de la región, sino que también atiende la reivindicación de impulsar el edificio como un centro cultural para músicos, artistas y nuevos creadores en la capital del Valle del Jerte.

Con este gesto, Extremadura consolida el legado de Robe, garantizando que su espíritu y su música sigan inspirando desde su ciudad natal.