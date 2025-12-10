Plasencia llora la pérdida de uno de sus grandes referentes culturales
El alcalde de Plasencia lamenta la pérdida del artista, destacando su legado excepcional y su influencia como "alma de la ciudad", tras su fallecimiento este 10 de diciembre
Plasencia amanece este 10 de diciembre con una noticia "tristísma": la muerte de uno de los grandes referentes culturales, musicales y literarios del siglo XX y XXI en España, una figura cuya influencia trascendió generaciones y fronteras.
El artista, profundamente vinculado a Plasencia, nació en la ciudad y en las últimas semanas se había iniciado el procedimiento para nombrarlo Hijo Predilecto, un reconocimiento que buscaba honrar su aportación excepcional a la cultura y su arraigo placentino.
La pérdida ha generado una fuerte conmoción entre los vecinos y amantes de su obra. Su legado, destacan desde distintos ámbitos, es "excepcional" y lo hará inmortal, convirtiéndolo para siempre en parte esencial del patrimonio sentimental de Plasencia.
"Se ha convertido indiscutiblemente en el alma de la ciudad", subraya el alcalde de la localidad, quien destaca que "se nos va uno de los grandes referentes culturales, musical y literario del siglo XX y XXI español. Un referente también de manera muy especial para la ciudad de Plasencia, donde nació y donde se había iniciado hacía unas semanas el proceso para nombrarle hijo predilecto de la ciudad. Nos queda, nos deja un legado excepcional que le hará inmortal y se ha convertido indiscutiblemente en el alma de una ciudad como Plasencia, que tuvo el privilegio de ser el lugar donde naciera este gran artista".
- Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura