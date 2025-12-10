El PP extremeño responde al PSOE sobre la gestión industrial: "Aquí ya no se ponen primeras piedras, se ponen avales"

"Aquí ya no se ponen primeras piedras, aquí se ponen avales". De esta forma ha respondido este miércoles el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, a las declaraciones vertidas ayer por el secretario general del PSOE extremeño y candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en las que acusaba al Gobierno extremeño de María Guardiola de no haber impulsado “ni una sola obra propia” en dos años y medio.

En una visita a la residencia de mayores del municipio pacense de Garlitos, Bautista ha reprochado al líder de los socialistas extremeños que “lo que ha cambiado” en la región es que ya no se presentan proyectos sin base: "Se informa cuando hay una empresa que ha puesto dinero de verdad". Ha asegurado que todas las iniciativas industriales que llegan a Extremadura cuentan con apoyo institucional, mientras que en legislaturas anteriores hubo anuncios “de mucho humo” que no acabaron materializándose.

Más suelo industrial

Según Bautista, Extremadura vive una demanda de suelo industrial “como no se había visto en muchos años”, con cinco nuevos polígonos industriales y tres parques empresariales ya en marcha, que suman una inversión de 33 millones. Ha pronosticado que en 2026 será necesario reprogramar recursos para ampliar aún más el suelo industrial. “Que diga qué proyectos no siguen adelante. Y cuando les ponga nombre, él mismo descubrirá cuáles eran humo", ha trasladado a Gallardo.

En esta línea, ha destacado el incremento de actividad en infraestructuras logísticas como la terminal ferroviaria de la plataforma logística de Badajoz, así como los avances en las plataformas de Mérida y Navalmoral de la Mata. Ha enumerado varios de los grandes proyectos industriales que están en fase de tramitación como los centros de datos de Badajoz, Valdecaballeros y Navalmoral; la planta de condensadores de batería en Mérida; la ampliación de la fábrica de diamantes de Trujillo o el proyecto de Envision en Navalmoral.

Zonas Zepa

Por otra parte, Bautista, ha defendido el "proyecto de gobierno" que tienen los populares frente al "proyecto de protesta" que tienen "otros" partidos políticos. En declaraciones a los medios, ha manifestado que la localidad de Garlitos ejemplifica el trabajo de la Junta para compatibilizar la protección medioambiental con el desarrollo económico y social de la región, pues en el municipio tienen 80 metros que sí se usan como centro de día dentro de una misma unidad de edificación, mientras que el resto de metros, destinados a residencia de mayores, no se pueden utilizar porque están en zona Zepa.

"Nos comprometimos y María Guardiola se comprometió a poner fin a este sinsentido. A poner fin a que no se pudieran ampliar cementerios, asfaltar calles, construir parques infantiles, destinar edificios que se caían a nuevas viviendas donde se quedaban los jóvenes", ha asegurado. Sobre esta cuestión, ha recordado que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó unas tres semanas redelimitar 39 zonas Zepas para que residencias como la de Garlitos puedan abrir en su totalidad, ya que la zona en la que se ubica "no tiene ningún valor medioambiental".