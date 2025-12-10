Récord histórico de la Iglesia en recaudación por IRPF: Extremadura es la segunda región con más declaraciones a favor

La Iglesia católica ha alcanzado en la campaña de la Renta de 2024 —presentada durante la primavera de 2025— un nuevo máximo histórico en recaudación mediante la asignación tributaria del IRPF. En total, la institución ha recibido 429,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 12 % respecto al ejercicio anterior. Este incremento se explica, en gran medida, por la subida en 106.363 declaraciones a favor de la Iglesia, alcanzando así un total de 7.946.347 asignaciones.

Según los datos provisionales difundidos por la Conferencia Episcopal Española (CEE), este crecimiento se suma al mantenimiento de las más de 208.000 nuevas declaraciones registradas el año pasado y a la incorporación de nuevos contribuyentes. No obstante, el porcentaje global de asignantes experimenta un ligero descenso del 0,34 %, debido al aumento de declaraciones que no marcan ninguna casilla, que ya representan cerca del 40 %. La casilla de fines sociales también ha sufrido un retroceso del 1,04 %.

Si se tienen en cuenta las declaraciones conjuntas, la CEE estima que más de 9 millones de españoles han optado por marcar la X a favor de la Iglesia, recordando que este gesto no implica pagar más impuestos ni reducir el importe de la devolución. Precisamente a esas personas va dirigida la nueva campaña de agradecimiento del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, bajo el lema “Más de 9 millones de gracias”.

Extremadura, entre las comunidades más favorables

El apoyo a la Iglesia ha aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas, siendo Navarra la única excepción. En términos territoriales, destacan especialmente los incrementos registrados en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Extremadura se sitúa como la segunda comunidad española con mayor porcentaje de asignantes, alcanzando un 42,1 %, solo por detrás de Castilla-La Mancha (42,6 %). También superan la media nacional La Rioja (41,9 %), Murcia (41,3 %) y Castilla y León (40,3 %). En contraste, se mantienen por debajo Canarias (24 %), Galicia (23,5 %) y Cataluña (15 %).

A nivel porcentual, los descensos más significativos en número de asignantes se han producido en Navarra (0,84 %), Cantabria (0,65 %) y Castilla-La Mancha (0,61 %). Guipúzcoa es la única que mejora su porcentaje de asignación, por segundo año consecutivo, gracias al trabajo conjunto entre la diócesis y la diputación foral.