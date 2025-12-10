Unidas por Extremadura expone su programa y habla de «golpismo judicial»

Unidas por Extremadura ha celebrado este martes una chocolatada en el centro de Mérida, donde la candidata, Irene de Miguel, ha aprovechado la ocasión para dar a conocer a la ciudadanía el programa electoral de la confluencia electoral, compuesto por 850 medidas «para cambiar esta tierra». «Un programa muy apegado a la calle, a nuestros barrios, a nuestros pueblos, a los campos», ha añadido. Afirma que estas propuestas recogen «todo lo que desgraciadamente le falta a Extremadura, que es mucho». Considera que son «muy factibles, solo hace falta voluntad política para cambiar las cosas y no agarrarnos a las recetas de siempre». La candidata ha mostrado su satisfacción por las aportaciones de la militancia y otros colectivos.

De Miguel ha dicho, mientras repartía chocolate con churros a todas las personas que se han parado en la carpa de Unidas por Extremadura, que «el 21 de diciembre todos los buenos propósitos que tenemos en forma de programa se harán realidad».

Sentencia del fiscal general

La candidata de Unidas por Extremadura también se ha referido a la sentencia contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha calificado de «golpismo judicial» que «daña profundamente la democracia», porque «se ha condenado a una persona sin pruebas».

«Esta sentencia viene por un caso de corrupción que afecta a la familia de la señora Ayuso, con lo que nos está diciendo la justicia que contra los poderosos, contra el clan Ayuso, no se puede hacer nada». En definitiva, Irene de Miguel lamenta que se «haya dañado la credibilidad de la justicia».