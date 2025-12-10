Unidas quiere "dignificar" el trabajo autómomo: plantea ayudas al alquiler de locales y una renta rural garantizada para facilitar el relevo generacional

En el sexto día de campaña electoral, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mirado a los autónomos extremeños, para los que plantea diversas mejoras que con el objetivo de "dignificar" el trabajo que ejercen a día de hoy los más de 82.000 trabajadores extremeños inscritos en el RETA.

"Extremadura se sostiene básicamente sobre el trabajo autónomo; no es la gran empresa, son pequeñas y medianas empresas las que levantan esta región día a día y falta mucho por hacer porque el PP, por muchas medallas que se ponga, no ha hecho absolutamente nada en estos dos años y medio, ya que las partidas dirigidas al autoempleo tienen una bajísima ejecución", ha dicho la líder de Unidas, tras una reunión mantenida esta mañana con la Unión de Asociación de Trabajo Autónomo y Emprendedores (UATAE).

Mejora de las condiciones

Por ello, De Miguel considera que el trabajo autónomo se tiene que "dignificar y se tienen que mejorar sus condiciones". Y plantea medidas concretas para hacerlo. Por un lado, la candidata de Unidas por Extremadura asegura que si llegan al gobierno regional podrán en marcha una ley de trabajo autónomo en Extremadura "para acompañar e incentivar, pero sobre todo también para ayudar a consolidar a los autónomos que ya están, para si se encuentran una piedra en el camino, no bajen los brazos porque va a haber una administración cómplice que les va a ayudar con financiación y con medidas".

Entre esas medidas, ha destacado la puesta en marcha de una ayuda al alquiler de locales para impedir que adquieran precios inasumibles para los autónomos, otras ayudas directas para los autónomos más vulnerables que vayan más allá de la tarifa cero, y también actuando ante la falta de relevo generacional de muchos autónomos en el medio rural, que le preocupa mucho. "Queremos poner en marcha un plan que vaya destinado a ese acompañamiento en la formación a las personas que van a adquirir el relevo generacional de ciertos comercios o profesiones y para eso planteamos una renta rural garantizada que permita que esos futuros autónomos puedan formarse y puedan hacer el relevo generacional en las mejores condiciones".

Para De Miguel es "indispensable" que el medio rural no carezca de servicios fundamentales como son "los comercios, los bares, un herrero, un zapatero... y todas aquellas profesiones que son necesarias para nuestro día a día". La líder de Unidas defiende que la calidad en el medio rural sea la misma que en las grandes ciudades.

Sobre la muerte de Robe: "Hoy es luto oficial en Extremadura"

Por otro lado, preguntada por los medios, Irene de Miguel también ha tenido esta mañana unas palabras de reconocimiento para Robe Iniesta, tras su muerte conocida esta mañana. "Ha sido un genio, el trovador de nuestro tiempo, de nuestra generación; ha traspasado fronteras". Por ello, asegura que hoy es un día de luto oficial en Extremadura, "aunque el Partido Popular no quiera poner ese luto oficial, pero realmente Robe es una de las personalidades que con más orgullo llevamos en el corazón los extremeños y las extremeñas".