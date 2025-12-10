"No venimos a hacer política, sino a cambiarla"

El partido Por un Mundo más Justo (M+J) nació en 2004 con el objetivo de dar respuesta a «las tres grandes crisis» actuales: la de la desigualdad y migraciones, la ecológica, y la política, todas ellas «íntimamente vinculadas entre sí».

¿Cómo definiría ideológicamente Por un Mundo más Justo?

Por un Mundo más Justo nace por la necesidad de llenar un hueco no cubierto, que es el de un partido político que ponga en el centro a las personas y no a las ideologías. No nos definimos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, dejamos a un lado este tipo de nomenclaturas. De hecho, tenemos integrantes con todo tipo de sensibilidades. A nosotros lo que nos importa es ¿a quién ponemos en el centro de todo? Y nosotros ponemos a la persona, al individuo, y no a la ideología. No tiene sentido enarbolar banderas que luego te condicionan a la hora de pensar. No creemos en los fans o en los ‘hooligans’ de la ideología. Lo que nos define es apostar por las personas.

¿Con qué expectativas electorales se presentan a estos comicios?

Somos conscientes de que este es un partido pequeño y, evidentemente, no tenemos el aparato ni la capacidad de los grandes partidos políticos de este país. Lo que queremos es que, por lo menos, se nos dé voz y podamos plantar una semilla que poco a poco vaya dando resultado. Que se escuche el mensaje que queremos transmitir, el de que nosotros no venimos a hacer política, venimos a cambiarla. Cambiar la forma de hacer política en nuestra región, en nuestro país, que no sea algo ajeno, algo polarizante, sino que busque hablar con el que es diferente y ser capaces de llegar a acuerdos con el que piensa diferente a ti. Creo que esa sería nuestra gran propuesta y ojalá la plantearan todos los partidos políticos y se pudiera llevar a cabo.

Un mensaje que choca con el escenario actual de polarización política…

Efectivamente, parece contraintuitivo, y por eso digo que venimos a rellenar un hueco y que es necesario hacerlo, porque en momentos de crispación, lo que hay que hacer es evitarla. Decir que esto no va de buenos y de malos, sino que esto va de personas y de necesidades y apostar por el diálogo y el encuentro frente a lo que se está potenciando desde la esfera política que es justamente todo lo contrario.

Aunque no es muy conocido, su partido fue el que puso en marcha la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de personas Extranjeras en España.

Así es. Al final para nosotros, por nuestra forma de ser, lo importante es que la iniciativa salga, que las cosas se hagan y sean buenas para la ciudadanía, no tanto el protagonismo de quien las propone. Es algo que está en nuestro ADN. Lo bonito de este proyecto fue que lo adoptaron instituciones de todo tipo: privadas, sociales…

¿Y cómo proponen gestionar una cuestión tan compleja como la de la inmigración?

Los inmigrantes, y nosotros lo fuimos hace años, no son números, son personas, y ante todo y por delante de todo está la persona. No hay que condenar al inmigrante por el simple hecho de venir aquí, necesitan ayuda, apoyo, y creo que eso no debería estar en discusión. Nosotros vemos la inmigración como un derecho de movimiento. Es verdad que hay que organizarla y dar recursos, porque el hecho de permitir que venga mucha gente, si no la puedes atender, al final tampoco es la solución. Pero lo que está claro es que lo que hay que hacer es ver cómo podemos atender a la ciudadanía, no decir: “como no tengo recursos, pues no los acepto”. Aceptarla hay que aceptarla, porque somos personas. Ahora lo que habrá que buscar es la forma de hacerlo. Y ahí es donde nos encontramos como partido.

También inciden en la necesidad de responder a la “crisis ecológica” que afrontamos…

Para nosotros, el cuidado de la 'casa común' es muy importante, porque al final es la única que tenemos. En el caso de Extremadura, claro está, todo tiene que ir en consonancia también con el desarrollo de la región y con no evitar que podamos desarrollarnos y crecer económicamente.