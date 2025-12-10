Vox confronta la marcha de jóvenes de Extremadura con la llegada de extranjeros

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado este martes en Mérida que, según sus datos, 2.000 jóvenes habrían abandonado Extremadura en 2024, una situación que ha vinculado con la falta de oportunidades laborales en la región. Pérez Moñino ha criticado que, mientras esto sucede, «Guardiola financia plazas de menas», en referencia a los menores extranjeros no acompañados.

Durante su intervención, ha asegurado que «los extremeños ansían un cambio de rumbo en sus políticas», y ha acusado al PP y al PSOE de prometer reformas en campaña que luego no se materializan cuando llegan al Gobierno.

"Tormenta perfecta"

Pérez Moñino ha señalado también que la población inmigrante en Extremadura habría aumentado un 58% desde 2018, «la tormenta perfecta para modificar la identidad de Extremadura y la prosperidad de esta gran tierra». Ha atribuido esta evolución tanto al Partido Socialista como a lo que considera «un Partido Popular servil y continuista de las políticas de la izquierda».

También ha llamado la atención sobre lo que ha descrito como un aumento del 460% en las agresiones sexuales en Extremadura. Según ha manifestado, «mientras el PP mira hacia otro lado, los extremeños queremos políticos que trabajen por el bienestar de los ciudadanos y por los jóvenes».

Por su parte, el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que PP y PSOE conforman «un mismo bloque» que «boicotea el cambio político en la región» y «lleva 42 años condenando a Extremadura al atraso». Ha recriminado que en el Parlamento Europeo, ambos partidos han votado en la misma dirección «el 89 % de las veces», y también lo han hecho en 87 ocasiones en la Asamblea de Extremadura