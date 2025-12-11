"Con 400 o 500 euros no vive nadie": Juan Viera, candidato al 21D, expone un programa para mejorar las condiciones en sanidad y residencias

Los partidos Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT) han decidido concurrir juntos a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre para sumar esfuerzos. El candidato a la Asamblea de Extremadura y número uno por la provincia de Badajoz, Juan Viera, desglosa su hoja de ruta en materia de agricultura, sanidad, educación, emppleo y asuntos sociales, con la idea de fortalecer "una voz común" en defensa de los intereses de la clase trabajadora. La alianza nace con la voluntad de ofrecer "una alternativa política sólida, social y comprometida con la justicia territorial y los derechos de la ciudadanía extremeña".

¿Cuáles son los puntos clave del programa conjunto que presentan UED y SyT?

El apoyo a los agricultores es uno de nuestros pilares fundamentales. Hay que reorganizar la Política Agraria Comunitaria para que se beneficie el conjunto de los agricultores, no solo los propietarios de grandes superficies. También queremos poner en marcha una ley de seguros agrarios que garantice a los pequeños propietarios su renta agraria ante fenómenos atmosféricos o climatológicos adversos, junto con la creación de un instituto agrario para impulsar el cooperativismo. Hay otras cuestiones muy importantes, como la lucha contra la precarización salarial de la clase obrera y los autónomos. Es indispensable invertir en educación, potenciar la universidad pública extremeña y asegurar la homologación salarial de los trabajadores con respecto al resto del país. Lo mismo en sanidad, garantizando recursos para acabar con las listas de espera y mejorar las condiciones en hospitales y centros residenciales.

En materia de sanidad y dependencia, ¿qué medidas consideran prioritarias?

Extremadura tiene más de 75.000 personas mayores de 80 años, pero las plazas disponibles en centros residenciales no llegan a 16.000. Hay un desfase enorme. Hay que construir más centros y garantizar la calidad del servicio. Los trabajadores de los centros residenciales y hospitalarios están sufriendo cargas de trabajo que repercuten en su salud. En muchas localidades, los planes de empleo en este sector son de media jornada, con salarios de 400 o 500 euros. Con eso no puede vivir absolutamente nadie. Por eso hay que atender a las reivindicaciones de las trabajadoras de centros residenciales y hospitalarios, que son las que atienden a nuestros mayores y dependientes.

Hablaba de la universidad pública. ¿Cómo afrontan el relevo generacional y la migración de jóvenes formados fuera de la región?

Ante el escaso desarrollo industrial, se está generando una emigración importante de jóvenes preparados intelectual y profesionalmente, que buscan en otros territorios unas perspectivas de futuro que aquí no tienen, por eso hay que poner en marcha centros de investigación y de desarrollo tecnológico. Es fundamental promover estudios públicos que permitan a los alumnos acceder a estudios superiores y realizar sus másteres aquí. En el aspecto educativo, hay que incorporar la memoria histórica del pueblo extremeño, que ha sido oprimido y saqueado, pero también de lucha y rebelión. Es importante que se conozca nuestro pasado.

¿Qué propuestas concretas plantean para fomentar el empleo y evitar que los jóvenes se marchen después de formarse?

Consideramos que hay que impulsar planes de empleo relacionados con la prevención de incendios y la reforestación de los bosques con plantas y árboles autóctonos. En los programas económicos municipales, la Junta debe aumentar los fondos destinados a las corporaciones locales, que emplean a personas desempleadas que, en la mayoría de los casos, por su edad no son contratadas por el sector privado. Eso hay que atenderlo y cuidarlo enormemente. También hay que fomentar la inversión en industrias de transformación. En Extremadura hay muchas posibilidades en el sector cárnico, en la fruta… Y es fundamental una banca pública regional que capte el ahorro de los extremeños y financie a pequeñas y medianas empresas, industrias de transformación y también apoye a las familias en la adquisición de vivienda.

La vivienda es un asunto central en la agenda pública. ¿Qué medidas defienden al respecto?

Hemos insistido muchísimo en esto desde los movimientos sociales, por las miles de familias que tienen problemas habitacionales. Hace falta un programa de construcción de vivienda social que llegue a las familias trabajadoras, no esas viviendas que se anuncian ahora de 140.000 o 150.000 euros. ¿Qué familia va a poder comprar eso? Se necesitan alquileres asequibles. Y, de manera radical, hay que expropiar las viviendas en manos de grandes especuladores, entidades bancarias y fondos de inversión que tienen muchos inmuebles en Extremadura solo para especular, esperando el momento oportuno para sacarlas al mercado y enriquecerse.