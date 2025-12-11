Almaraz y su embalse de Arrocampo, un tesoro natural

El embalse de Arrocampo pertenece a la Red Natura 2000 y está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Con una extensión de más de 770 hectáreas, abarca parcialmente los municipios de Almaraz, Saucedilla, Romangordo y Serrejón. Su vasta superficie incluye zonas profundas así como franjas de aguas someras -poco profundas- que conforman un ecosistema diverso.

Originalmente concebido como parte del sistema de refrigeración de la Central Nuclear de Almaraz, el embalse cuenta con aguas estables de temperaturas elevadas, superiores a lo habitual en la región. Esta situación, complementada por la oxigenación constante generada por el funcionamiento de las bombas de refrigeración de la instalación industrial, favorece el crecimiento de abundantes plantas y algas, haciendo especialmente relevante la flora y fauna de la zona.

En concreto, estas particulares condiciones permiten el desarrollo de una vegetación palustre muy rica, que forma islas en las zonas de menor profundidad del embalse. Dichos terrenos se han convertido en refugios clave para los animales, especialmente para las aves acuáticas. Entre las especies protegidas, algunas tienen en Arrocampo su principal o incluso único hábitat en Extremadura, como el águila imperial, el avetoro, la cigüeña negra, el bigotudo o el elanio común.

El paisaje heterogéneo que rodea el embalse se compone de los núcleos urbanos de Almaraz y Saucedilla, un conjunto de encinares, dehesas, pastizales y cultivos y la propia central. En una aparente paradoja, el entorno tranquilo, controlado y estable que supone la presencia de la instalación nuclear, proporciona un espacio de resguardo protegido para las aves, completando un entorno natural envidiable. Así, el muro de separación del embalse es utilizado por las diferentes especies como lugar de descanso o nidificación, lo que potencia el valor ornitológico del lugar.

Con todos estos pilares, el turismo ornitológico cada vez está cobrando más importancia para el desarrollo local. Almaraz es un destino común para observadores y fotógrafos de aves, un público que abarca desde aficionados hasta turistas internacionales, que llegan atraídos por la belleza y rareza de las especies.

El Ayuntamiento de Almaraz, encabezado por el alcalde Juan Antonio Díaz, juega un papel clave en la conservación y promoción de este patrimonio comarcal. En los últimos años, se han impulsado políticas integrales que fomentan un turismo sostenible, la educación ambiental y la colaboración con asociaciones locales como la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo (ARJABOR). La gestión de los espacios naturales, con sus observatorios y rutas señalizadas, mejora la experiencia de los visitantes y contribuyen a diversificar la economía de la localidad. Almaraz es uno de los polos industriales de Extremadura, pero al mismo tiempo disfruta de una economía diversificada, con un importante peso de la agricultura y los servicios.

Almaraz se proyecta así como referente de desarrollo sostenible, demostrando que se pueden crear incluso sinergias entre la actividad industrial y el turismo medioambiental. El Embalse de Arrocampo y el Ayuntamiento de Almaraz muestran la posibilidad de cuidar y, al mismo tiempo, potenciar un entorno natural, convirtiendo a la localidad en un referente de equilibrio medioambiental.