Convocan ayudas de 2,5 millones para bioseguridad en explotaciones extremeñas de bovino y caprino

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto que regula las ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina, y autoriza la primera convocatoria con una cuantía de 2.439.000 euros. Está cofinanciada en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Esta norma pretende contribuir a financiar las inversiones no productivas que el ganadero -persona física o entidad- realice en su explotación para posibilitar la coexistencia de la ganadería extensiva de estas especies animales de producción con la fauna silvestre, especialmente cinegética de caza mayor, en el ecosistema de la dehesa, según la reseña del acuerdo.

El objetivo es hacer viables y compatibles ambas actividades productivas, controlar las especies cinegéticas para la conservación y protección del medio natural, preservar la salud pública y evitar la transmisión de zoonosis.

Las inversiones subvencionables

De este modo, serán inversiones subvencionables bienes de equipo como comederos, bebederos, máquinas de limpieza y desinfección, instalaciones de cerramientos para alimentación suplementaria, construcción de charcas ganaderas, conducciones de agua, pozos de sondeo o adaptaciones del terreno para cultivos preventivos de mejora de hábitat.

La cuantía de la ayuda será del 50% de la inversión aprobada para un gasto de entre 6.000 y 60.000 euros por explotación, con un valor mínimo y máximo de 3.000 y 30.000 euros de financiación.

Además, el Consejo de Gobierno ha emitido un pronunciamiento favorable a la tramitación del proyecto de decreto de comarcas ganaderas, a efectos de la aplicación de la normativa en materia de sanidad animal.

Extremadura, desde el año 1990, en que fue aprobado el decreto 64/1990, de 31 de julio, tiene establecida una estructura de 15 comarcas diferentes (oficinas veterinarias de zona), 8 en la provincia de Badajoz y 7 en Cáceres.

El objetivo del nuevo decreto es ampliar las comarcas ganaderas en Extremadura hasta 43, considerándolas como unidades epidemiológicas intermedias entre el municipio y las actuales oficinas veterinarias de zona que permitan una gestión más eficiente de las medidas en materia de control sanitario que deban aplicarse en los programas de vigilancia, control y erradicación de las enfermedades animales. Las 15 oficinas veterinarias de zona actuales se mantendrán como las unidades administrativas y funcionales de referencia.

Después de realizar una revisión técnica exhaustiva de diferentes parámetros orográficos, de densidad de población ganadera y de extensión territorial de las comarcas actuales, asegura la Junta, se ha considerado adecuado establecer un número mayor de comarcas ganaderas epidemiológicas, pero manteniendo la misma estructura organizativa desde el punto de vista administrativo y funcional de los servicios.

A juicio de la Junta, esta nueva comarcalización permitirá tomar decisiones más ajustadas en cuanto a las dimensiones geográficas para el control de las enfermedades de los animales.