21D: Elecciones en Extremadura

Cruz Roja activará un dispositivo especial de traslados para personas con movilidad reducida el 21D

Como viene siendo habitual en cada cita electoral, la entidad movilizará medio centenar de vehículos y unos 150 voluntarios para ayudar a mayores y enfermos

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Cruz Roja Extremadura activará un dispositivo especial de traslados con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, destinado a personas con movilidad reducida, mayores dependientes o enfermos que carezcan de red de apoyo para desplazarse a su colegio electoral. En total, se movilizarán cerca de 50 vehículos y alrededor de 150 voluntarios en toda la región.

Servicio gratuito

El servicio estará operativo desde los más de 40 puntos de presencia de la organización en Extremadura y podrá solicitarse tanto por particulares como por centros residenciales sin medios propios. Las peticiones se tramitarán a través del centro de operaciones de Cruz Roja en el teléfono 927 22 22 22, donde se recabarán los datos para planificar los desplazamientos.

La entidad recuerda que el dispositivo es completamente gratuito y que se activa en cada proceso electoral desde la transición democrática. En las últimas elecciones europeas de 2024, Cruz Roja realizó cerca de 200 traslados en la región.

Medidas de accesibilidad

Cabe destacar que además del dispositivo de Cruz Roja, la Junta de Extremadura mantiene operativo su propio paquete de medidas de accesibilidad, entre ellas un kit con papeletas y sobre electorales y documentación complementaria en Braille, y que se entregará a cada solicitante el mismo día de las elecciones en la mesa electoral donde tenga que votar.

Este voto accesible ha sido solicitado hasta el momento por 97 personas, si bien la utilización de este procedimiento es voluntaria. Los electores ciegos o con discapacidad visual pueden seguir siendo asistidos por una persona de su confianza el mismo día de las elecciones, si así lo prefieren.

TEMAS

