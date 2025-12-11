Extremadura ultima el dispositivo electoral para el 21D: 1.400 mesas y 13,8 millones de papeletas

La Junta de Extremadura sigue trabajando en el dispositivo logístico para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, que por primera vez gestiona íntegramente al votar la región en solitario y sin confluencia con las municipales. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha facilitado este jueves los datos definitivos del censo, las mesas electorales y las candidaturas, una vez superado el periodo de reclamaciones.

El censo de electores residentes en la comunidad ha quedado fijado en 860.375 personas, mientras que el de extremeños que viven en el extranjero asciende a 30.610 inscritos en 102 países. Son en total 890.985 los extremeños llamados a las urnas, que podrán elegir entre 21 candidaturas: 11 por la provincia de Cáceres y 10 por la de Badajoz después de que la Junta Electoral no admitiera la lista de Escaños en Blanco.

Escrutinio general

Manzano ha explicado que el escrutinio del voto exterior se ha previsto para el mismo momento que el general (la confirmación de los resultados definitivos), es decir, el quinto día siguiente a la votación, en este caso el 26 de diciembre. Poco después (normalmente el siguiente día hábil), las juntas electorales proclaman a los 65 diputados electos y emiten sus credenciales, con las que los nuevos parlamentarios adquirirán todos los derechos y prerrogativas del cargo.

Se activará entonces la maquinaria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura, cuya sesión inicial deberá convocar la presidenta de la Junta (ya en funciones), María Guardiola, para antes del 20 de enero.

1.400 mesas electorales

En total, el 21D se habilitarán 1.400 mesas electorales en la región, 904 en la provincia de Badajoz y 496 en la de Cáceres. Para abastecerlas, se han preparado 13,8 millones de papeletas (8.245.350 en Badajoz y 5.591.075 en Cáceres), además de 1,3 millones de sobres.

En paralelo, para el voto de residentes en el extranjero, residentes temporales y por correo, se han suministrado 1,1 millones de papeletas a las oficinas del censo de Badajoz y Cáceres. De ellas, 558.000 corresponden a la circunscripción pacense, con 10 candidaturas, y 587.950 a la cacereña, con 11 listas.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la secretaria general de la consejería, Inmaculada Núñez, en rueda de prensa sobre el proceso electoral del 21D / JUNTA DE EXTREMADURA

Voto accesible y por correo

Respecto al voto accesible, la consejera ha subrayado que las personas con discapacidad visual pueden solicitar un kit con papeletas, sobre electoral y documentación complementaria en Braille, que se entregará el mismo día de las elecciones en la mesa donde les corresponda votar. Hasta el momento, 97 electores han pedido este sistema (71 en Badajoz y 26 en Cáceres). En cualquier caso, ha recordado que se trata de un procedimiento voluntario y que los votantes ciegos o con discapacidad visual pueden optar por ser asistidos por una persona de su confianza.

En cuanto al voto por correo, cuyo plazo para solicitarlo termina este jueves día 11, se han remitido a Correos hojas de instrucciones, solicitudes y sobres específicos para la remisión del voto: 20.000 ejemplares de cada modelo para la provincia de Badajoz, 15.000 para la de Cáceres y 2.000 más para el resto del país.

Incidencias y participación

El dispositivo del 21D contará además con 867 representantes de la Administración (493 en Badajoz y 374 en Cáceres), que estarán desplegados en las mesas para informar de posibles incidencias durante la jornada y comunicar los avances de participación. Cada uno dispondrá de una tablet para trasladar los datos "lo antes posible" y ha recibido ya la formación necesaria sobre sus funciones.

La Junta ha puesto a disposición de la ciudadanía una web específica sobre las elecciones autonómicas, que ha registrado ya 220.000 visitas y está adaptada a lectura fácil, así como un correo electrónico (elecciones2025@juntaex.es) para solicitar información o plantear dudas. También se ha habilitado un teléfono de información y un número de WhatsApp (669122125).

Además, el 21D se activará una página web específica para el seguimiento de la noche electoral (https://resultados.elecciones2025.juntaex.es) y se ha creado una app móvil, elecciones21D, para consultar los datos del proceso desde el teléfono.