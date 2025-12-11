Junta y sindicatos negociarán este viernes la subida salarial del 2,5% a los funcionarios: "Se abonará cuanto antes"

La Junta de Extremadura y los sindicatos de la función pública abordarán este viernes en Mesa General de Negociación la subida salarial del 2,5% a los funcionarios. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha ratificado el compromiso del Ejecutivo autonómico con este incremento, aunque todavía sin ofrecer una fecha concreta.

"Será con la mayor celeridad posible, lo antes posible", ha señalado este jueves en rueda de prensa. Se baraja incluso la posibilidad de que pueda hacerse a través de un pago extraordinario, sin esperar al abono de la nómina de enero. "Este Gobierno cumple y paga", ha destacado Manzano recordando los distintos compromisos adquiridos y asumidos a lo largo de la legislatura, incluso pendientes del anterior Ejecutivo socialista.

Proceso administrativo

La consejera ha explicado que el cierre administrativo de la nómina de diciembre (junto a la extra de ese mes) se produjo el pasado 5 de diciembre y no fue posible introducir ya el citado abono en la misma por la premura del acuerdo nacional (2 de diciembre), aunque éste se realizará "lo antes posible", incluso con la posibilidad de que fuera a través de un pago extraordinario sin esperar al abono de la nómina de enero si se dan circunstancias administrativas y técnicas.

La Mesa General se reunirá este viernes para formalizar el acuerdo con los distintos agentes sociales, de cara a asumir el pacto alcanzado a nivel nacional y llevarlo a Consejo de Gobierno.

Impacto de 68 millones

"Eso es lo que hemos hecho desde que hemos llegado al gobierno. Hemos pagado 200 millones de euros de todas y cada una de esas actualizaciones salariales, incluso esa deuda del año 2020 que tenían pendiente", ha destacado la consejera.

La subida del 2,5 por ciento de 2025 tendrá un impacto de 68,5 millones. Su consolidación en 2026 supondrá 69 millones y el incremento adicional del 1,5 por ciento previsto para ese año sumará otros 42 millones. A ello se añaden 8 millones correspondientes al 2 por ciento de 2020 "que no pagó el gobierno del señor Vara" y que deberán abonarse en el primer cuatrimestre de 2026.