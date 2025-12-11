Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 11 de diciembre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 11 de diciembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, jueves 11 de diciembreLonja de Extremadura, jueves 11 de diciembre
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura