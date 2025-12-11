Los mayores piden a los partidos voz, cuidados de calidad y pensiones revalorizadas: «Nosotros decidimos las elecciones»

Extremadura es una de las comunidades españolas más envejecidas. Casi un cuarto de su población (el 23%, según datos del INE de 2024) supera los 65 años de edad, mientras la esperanza de vida no deja de incrementarse año tras año. Son una parte fundamental de la sociedad, de su historia pero también de su presente y son, además, el colectivo más numeroso con derecho a voto en Extremadura. «Nosotros decidimos las elecciones», sentencia Víctor Jesús González, secretario general la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en Extremadura. De ahí que sus demandas para el nuevo Ejecutivo regional, que están haciendo llegar a los diferentes partidos políticos, cobren fuerza a pesar de que no siempre las vean cumplidas a posteriori.

Pensiones

Tanto la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT como la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO reclaman la mejora de las pensiones. «Queremos que se culmine la revalorización estructural de las pensiones y que se compensen las desigualdades de género», señalan desde el primer sindicato. Una reivindicación que también comparte el segundo sindicato. Desde CCOO defienden el sistema que se negoció en 2021 con el Gobierno central, insisten en que deben subir las retribuciones mínimas y no contributivas, reduciendo especialmente la brecha de género que sigue existiendo.

Dependencia y sanidad

El ámbito de la dependencia es otro de los objetivos prioritarios para ambos. Desde UGT exigen a los grupos políticos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas la mejora del sistema de dependencia, «con una financiación suficiente, así como la dignificación del trabajo de los cuidados, terminando con la precariedad laboral de las personas trabajadoras que nos cuidan», señalan.

CCOO también incide es esta reivindicación «muy importante» y urge reducir los días de espera desde que se hace la valoración de un usuario hasta que se aplican los derechos recogidos en la ley. «Tiene que ser en un plazo máximo de 180 días, seis meses, sin embargo, en Extremadura todavía superamos los 270 días», subraya González. En este capítulo, además, solicita un sistema de teleasistencia con una atención domiciliaria de calidad con buenos servicios, una ayuda a domicilio que sea principalmente de titularidad pública «porque las empresas privadas abusan mucho de los trabajadores y no prestar el servicio debido» y personal cualificado en las residencias para tratar a los mayores «como se merecen». Asimismo, pide que se controlen los protocolos de calidad en estos servicios sociosanitarios.

En el ámbito exclusivamente sanitario, el sindicato CCOO urge una atención primaria preventiva, «porque prevenir es mejor que curar», reducir las listas de espera, así como la reducción de los gastos farmacéuticos: «son exagerados y vamos muy atrasados respecto a otras comunidades».

Participación y concienciación

Entre sus demandas también está incluir a los mayores de forma más activa en la sociedad. Para ello, desde UGT reclaman la tramitación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores: «para nosotros es esencial que nos faciliten una participación activa en la vida pública». En este sentido, UGT también quiere poner el acento en la necesidad de conciencias, mediante acciones formativas y de sensibilización, a la juventud «para que conozcan la realidad de las personas mayores y dar visibilidad a un colectivo que ha contribuido a construir este país».

Aseguran que los mayores son un colectivo cuyo trabajo y aportación a la sociedad ayudó a sostener a sus mayores sin pensiones o con pensiones muy bajas y que hoy en día ayuda, en muchas ocasiones, a sostener a las familias de sus hijos, tanto con aportaciones económicas como con las tareas de cuidado de sus nietos. «Las personas mayores somos protagonistas de nuestra historia colectiva y no un grupo pasivo: merecemos reconocimiento, derechos y dignidad».

En un sentido similar se pronuncia CCOO, que también demanda que se fomente la creación de ciudades amigables de las personas mayores, una iniciativa aprobada por el Consejo Municipal de Mérida a propuesta del sindicato, y también reclaman la participación de los mayores en los consejos municipales que deberían estar constituidos en las principales ciudades de la región.

Y para fomentar su participación en la sociedad, desde CCOO solicitan también que se recuperan las ayudas que hasta 2018 recibían las asociaciones de mayores de la comunidad por parte de la Junta. «Estamos discriminados y no se puede mantener esta injusticia, porque si vives en una localidad donde haya un centro del Sepad cuentas con servicios y actividades porque está muy atendidos con bar, servicio de podología, aulas informáticas... pero en las localidades que no tienen centros del Sepad estamos abandonados», reseña Víctor Jesús González, que señala que en toda la región hay más de 300 asociaciones de mayores locales. La Diputación de Cáceres se ha comprometido a dotar de fondos a estos colectivos en la provincia cacereña y reclaman que también lo haga la diputación pacense y la Junta de Extremadura como antaño.

Vivienda, política migratoria...

Desde ambos sindicatos también reivindican políticas de vivienda «accesible, asequible y adaptada con protección frente a los desahucios», así como también la ampliación de las ayudas a la pobreza energética y para aislar y acondicionar los hogares de los mayores a sus condicionantes. Desde CCOO exigen, asimismo una atención más personalizada ante el boom de lo digital que vive la sociedad: «a nosotros no nos han enseñado esos sistemas, nos atienden en muchas ocasiones solo por teléfono y eso para nosotros puede ser complicado; queremos una asistencia personalizada».

Por su parte, desde UGT solicitan el fin de las guerras y el triunfo de la paz y de la solidaridad internacional, haciendo alusión directa a su oposición «al genocidio en Palestina y a la invasión de Ucrania». La Unión de Jubilados y Pensionistas reivindica, además, las políticas migratorias: «en memoria de los españoles que tuvieron que emigrar en el pasado», reclaman que se acoja a quienes se ven obligados a abandonar sus países huyendo de guerras o en busca de una vida mejor, «como hicieron muchos extremeños y españoles no hace mucho tiempo», recuerdan.

Desde CCOO también destacan su oposición a los partidos «que están procurando unos cambios para que no se apliquen los derechos que hemos conseguido desde que se firmó la Constitución», señala González, quien reivindica además el papel de los mayores en el sostenimiento de las economías familiares: «nosotros no solemos ahorrar, ayudamos a hijos y a nuestros nietos».