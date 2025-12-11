Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de diciembre

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Los extremeños se protegen frente a la gripe: 10.000 vacunas inoculadas más que hace un año
La consejera de Salud de Extremadura asegura que se han puesto ya 257.000 dosis contra la gripe y mantiene la recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios ante la presencia de síntomas, a la espera de conocer la evolución de la incidencia este jueves
"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock
El artista placentino falleció en la madrugada del martes al miércoles a los 63 años
El soterramiento del cableado de la parte antigua de Cáceres sigue con paso firme: costará 1,1 millones de euros
Panta Rhei Desarrollo Siglo XXI redactará el plan para reurbanizar esta zona Intramuros y actualizar todas las redes de suministro
La Universidad de Extremadura crea un sistema inteligente que detecta mensajes de odio en internet de forma automática
Investigadores de la UEx han desarrollado SHS-ALBETO, un sistema basado en Inteligencia Artificial que mejora la detección automática de mensajes de odio en redes sociales en español, superando en precisión y tiempo los métodos actuales
El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un "pequeño empujón" para atraer más congresos
Aunque las bodas son su principal foco, este negocio familiar con décadas de trayectoria en la ciudad reconoce la necesidad de fortalecer su presencia digital para atraer grandes eventos
