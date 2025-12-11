Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La consejera de Salud de Extremadura asegura que se han puesto ya 257.000 dosis contra la gripe y mantiene la recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios ante la presencia de síntomas, a la espera de conocer la evolución de la incidencia este jueves

El artista placentino falleció en la madrugada del martes al miércoles a los 63 años

Panta Rhei Desarrollo Siglo XXI redactará el plan para reurbanizar esta zona Intramuros y actualizar todas las redes de suministro

Investigadores de la UEx han desarrollado SHS-ALBETO, un sistema basado en Inteligencia Artificial que mejora la detección automática de mensajes de odio en redes sociales en español, superando en precisión y tiempo los métodos actuales

Aunque las bodas son su principal foco, este negocio familiar con décadas de trayectoria en la ciudad reconoce la necesidad de fortalecer su presencia digital para atraer grandes eventos