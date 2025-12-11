Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una mujer se vacuna contra la gripe, en una imagen de archivo.

Una mujer se vacuna contra la gripe, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los extremeños se protegen frente a la gripe: 10.000 vacunas inoculadas más que hace un año

La consejera de Salud de Extremadura asegura que se han puesto ya 257.000 dosis contra la gripe y mantiene la recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios ante la presencia de síntomas, a la espera de conocer la evolución de la incidencia este jueves

"Gracias a Robe, volví a amar a mi tierra": Cáceres se despide de un icono del rock

El artista placentino falleció en la madrugada del martes al miércoles a los 63 años

El soterramiento del cableado de la parte antigua de Cáceres sigue con paso firme: costará 1,1 millones de euros

Panta Rhei Desarrollo Siglo XXI redactará el plan para reurbanizar esta zona Intramuros y actualizar todas las redes de suministro

La Universidad de Extremadura crea un sistema inteligente que detecta mensajes de odio en internet de forma automática

Investigadores de la UEx han desarrollado SHS-ALBETO, un sistema basado en Inteligencia Artificial que mejora la detección automática de mensajes de odio en redes sociales en español, superando en precisión y tiempo los métodos actuales

El complejo Tuareg, un espacio familiar en Cáceres que espera un "pequeño empujón" para atraer más congresos

Aunque las bodas son su principal foco, este negocio familiar con décadas de trayectoria en la ciudad reconoce la necesidad de fortalecer su presencia digital para atraer grandes eventos

ONGs ambientales critican medidas para "favorecer" la caza con la "excusa" de la peste porcina

ONGs ambientales critican medidas para "favorecer" la caza con la "excusa" de la peste porcina

Proteger a las más jóvenes: Extremadura atiende a 35 menores por violencia de género

Proteger a las más jóvenes: Extremadura atiende a 35 menores por violencia de género

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de diciembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de diciembre

Convocan ayudas de 2,5 millones para bioseguridad en explotaciones extremeñas de bovino y caprino

Convocan ayudas de 2,5 millones para bioseguridad en explotaciones extremeñas de bovino y caprino

"Con 400 o 500 euros no vive nadie": Juan Viera, candidato al 21D, expone un programa para mejorar las condiciones en sanidad y residencias

La Universidad de Extremadura crea un sistema inteligente que detecta mensajes de odio en internet de forma automática

La Universidad de Extremadura crea un sistema inteligente que detecta mensajes de odio en internet de forma automática

Los extremeños se protegen frente a la gripe: 10.000 vacunas inoculadas más que hace un año

Los extremeños se protegen frente a la gripe: 10.000 vacunas inoculadas más que hace un año

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 11 de diciembre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 11 de diciembre de 2025
