ONGs ambientales critican medidas para "favorecer" la caza con la "excusa" de la peste porcina

Varias Organizaciones medioambientales extremeñas han criticado algunas medidas calificadas como "apresuradas" y "oportunistas" diseñadas para favorecer la actividad del sector cinegético con la "excusa" de la reciente peste porcina africana. De este modo, dichas ONGs, que cuentan con una única plaza en el Consejo Extremeño de Caza, manifestaron el pasado viernes 5 de diciembre su oposición a las peticiones presentadas por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

Así, han lamentado que el sector cinegético solicita más ayudas y subvenciones con el objetivo de incrementar la captura de jabalíes, manifestando su clara preocupación por la sobrepoblación de esta especie, que mantiene en alerta a la región por el brote de peste porcina detectado en Cataluña. De igual modo, han criticado el apoyo económico público demandado por Fedexcaza para las empresas comercializadoras de carne de caza, a las que los cazadores venden las piezas abatidas.

"Las organizaciones ambientales consideran inconcebible que el mismo sector que insiste en mantener la alimentación suplementaria de los jabalíes como medida de gestión de los cotos de caza reclame, a la vez, ayudas y subvenciones para cazar un mayor número de animales debido a su supuesta sobrepoblación", ha asegurado en nota de prensa.

Por el contrario, las ONG ambientales han solicitado la suspensión de todas las acciones de alimentación de la caza y la adopción de medidas que impidan el acceso de los jabalíes a restos orgánicos procedentes de basuras en el entorno de poblaciones y en estaciones de servicio situadas en las carreteras.

Asimismo, han solicitado al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural que se informe sobre el alcance y la intensidad de la alimentación suplementaria que se está aplicando en los cotos extremeños en la próxima reunión del Consejo de Caza. Consideran que resulta "imposible reducir la población de jabalíes si, al mismo tiempo, se les suministra alimento a gran escala, favoreciendo así su proliferación". Por otro lado, han advertido de que la propuesta de acortar los periodos sensibles para especies amenazadas, con el fin de ampliar los días de caza, "carece de justificación y vulneraría la legislación vigente".

También han alertado del "peligro" que pueden entrañar las actividades cinegéticas en cualquier época del año, especialmente durante la primavera, cuando muchas familias y ciudadanos acuden al campo para pasear, montar en bicicleta o hacer excursiones.

"La caza debe limitarse a fechas y lugares concretos; el campo es de todos y debe ser un espacio seguro", han señalado las asociaciones representadas en el Consejo Regional de Caza: Adenex, AMUS, Anser, DEMA, Ecologistas en Acción Extremadura, Ecologistas Extremadura, GRUS y la Sociedad Extremeña de Zoología.