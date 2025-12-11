21D: Elecciones en Extremadura
PACMA propone suprimir las direcciones generales de Caza y Tauromaquia de Extremadura
• El Partido Animalista denuncia que esta administración fomenta actividades basadas en la explotación animal y supone un uso "ineficiente" de recursos públicos.
• La formación política plantea sustituirla por un organismo centrado en bienestar y protección animal.
PACMA ha declarado de forma pública el pasado miércoles su propuesta de suprimir las direcciones generales de Caza y Tauromaquia de Extremadura, al considerar que su diseño y funciones consolidan "actividades que implican sufrimiento y muerte de animales", además de representar "un gasto público injustificado". Según explican desde el Patido Animalista, integrar en un mismo contexto actuaciones vinculadas a la caza y la tauromaquia refleja un carácter institucional que se aleja de las demandas sociales actuales y de los principios de protección animal.
La formación política sostiene que la existencia de estas dos direcciones generales contribuye a perpetuar modelos tradicionales de producción y cultura que no responden al interés general, sino a prácticas que afectan negativamente al bienestar de la fauna silvestre y considerada de producción.
El Partido Animalista ha criticado además que parte de losrecursos públicos se destinen a impulsar estas actividades y que a su vez se carece de una estructura sólida dedicada a la defensa de los animales, la prevención del abandono o la gestión ética de fauna.
Por ello, el Partido Animalista propone sustituir estas direcciones generales por un organismo específico de Protección Animal que asuma competencias en bienestar animal, conservación no letal de fauna, educación en convivencia responsable y desarrollo rural sostenible no basado en un modelo de explotación animal.
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña
- Extremadura siente la muerte de Robe Iniesta: 'Se va la rebeldía y el talento de Extremadura
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
- Iberdrola moviliza 68 millones en Extremadura: cuatro proyectos de almacenamiento y mayor bombeo en Torrejón
- Luz verde a la nueva oferta de empleo público de la Junta de Extremadura con 2.376 plazas