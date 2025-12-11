PACMA propone suprimir las direcciones generales de Caza y Tauromaquia de Extremadura

PACMA ha declarado de forma pública el pasado miércoles su propuesta de suprimir las direcciones generales de Caza y Tauromaquia de Extremadura, al considerar que su diseño y funciones consolidan "actividades que implican sufrimiento y muerte de animales", además de representar "un gasto público injustificado". Según explican desde el Patido Animalista, integrar en un mismo contexto actuaciones vinculadas a la caza y la tauromaquia refleja un carácter institucional que se aleja de las demandas sociales actuales y de los principios de protección animal.

La formación política sostiene que la existencia de estas dos direcciones generales contribuye a perpetuar modelos tradicionales de producción y cultura que no responden al interés general, sino a prácticas que afectan negativamente al bienestar de la fauna silvestre y considerada de producción.

El Partido Animalista ha criticado además que parte de losrecursos públicos se destinen a impulsar estas actividades y que a su vez se carece de una estructura sólida dedicada a la defensa de los animales, la prevención del abandono o la gestión ética de fauna.

Por ello, el Partido Animalista propone sustituir estas direcciones generales por un organismo específico de Protección Animal que asuma competencias en bienestar animal, conservación no letal de fauna, educación en convivencia responsable y desarrollo rural sostenible no basado en un modelo de explotación animal.