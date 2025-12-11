El segundo pago de las ayudas al sector de la cereza llega a 186 agricultores en Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este jueves el segundo pago de la ayuda excepcional de emergencia a explotaciones de cereza afectadas por inclemencias climáticas en 2024, que asciende a un total de 904.540,23 euros y llegará a 186 beneficiarios. Este se realiza tras los controles efectuados en base a la documentación presentada por los agricultores, la cual es necesaria para poder acreditar las pérdidas del 30% que dan derecho a la ayuda y es un requisito indispensable establecido por la Comisión Europea.

Este abono se corresponde con la línea de ayudas de la Medida 23 (Decreto - Ley 3 / 2025, de 27 de mayo, de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Feader) y, en concreto, las correspondientes al Capítulo III - Ayuda excepcional a explotaciones de cereza por inclemencias climáticas en 2024 para los productores de cerezas.

Tres pagos

Cabe recordar que el abono de estas ayudas se ha estructurado en tres pagos y el primero de ellos se efectuó a finales de junio, beneficiando a 1.598 productores con 6.887.856,52 euros. Del mismo modo, el tercer y último pago está estimado en un millón de euros y llegará a unos 190 beneficiarios aproximadamente, que recibirán esta ayuda a lo largo de la próxima semana, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.