Campo
Agricultores extremeños llevarán a Bruselas el rechazo del campo a la nueva PAC y a los recortes presupuestarios
L. L.
El sector agrario extremeño alerta de que la nueva Política Agraria Común (PAC), tal y como se plantea, no garantiza la viabilidad de las explotaciones familiares, introduce incertidumbre al dejar en manos de los gobiernos nacionales el reparto de fondos, reduce de forma significativa el presupuesto destinado al campo y no ofrece respuestas suficientes a problemas clave como la rentabilidad de producciones estratégicas, el impacto del cambio climático, la competencia exterior o la falta de seguridad jurídica para agricultores y ganaderos.
En este contexto, UPA-UCE Extremadura ha anunciado que participará el próximo 18 de diciembre en la manifestación convocada en Bruselas por las organizaciones agrarias europeas integradas en el COPA-COGECA, con el objetivo de defender los intereses del campo extremeño y protestar contra la reforma de la PAC y el recorte de más del 23% del presupuesto agrario en el Marco Financiero Plurianual (MFP).
La organización agraria apuesta por una PAC que priorice a las explotaciones familiares y garantice un presupuesto suficiente para asegurar la continuidad del sector.
Tres reivindicaciones clave
Coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado que se celebrará esos días en Bruselas, UPA-UCE trasladará tres reivindicaciones principales: una PAC fuerte, común y bien financiada, respaldada por un Marco Financiero Plurianual que aporte soluciones; un comercio justo y transparente que proteja la forma de producir en Europa y a los sectores más sensibles; y una agenda real de simplificación normativa, mejor regulación y mayor seguridad jurídica para agricultores y ganaderos.
Impacto en Extremadura
El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido de que la propuesta actual no da respuesta a la realidad del campo regional. “No podemos permitir una nueva PAC si no prioriza a las explotaciones familiares y si no da respuestas a los problemas que viven sectores muy importantes en Extremadura como el olivar tradicional, el arroz, el maíz y los sectores ganaderos, que están atravesando también un momento complicado”, ha señalado.
No podemos permitir una nueva PAC si no prioriza a las explotaciones familiares y si no da respuestas a los problemas de sectores muy importantes en Extremadura como el olivar tradicional, el arroz, el maíz y los ganaderos
UPA-UCE ha alertado de que el sector agrario español perdería más de 10.000 millones de euros con el recorte presupuestario planteado, mientras que Extremadura dejaría de percibir alrededor de 800 millones de euros.
Críticas al recorte del presupuesto
Llanos ha calificado de “inaceptable” la reducción de fondos para el campo en un contexto de aumento del presupuesto europeo. “Es inaceptable que en un presupuesto que sube, que pasa del 1,13 al 1,26% del PIB europeo, se plantee un recorte tan desproporcionado para el sector agrario. No podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos”, ha afirmado.
Defensa de una PAC común
Desde UPA-UCE Extremadura se ha insistido en la necesidad de que la PAC mantenga su carácter común y cuente con un presupuesto específico y digno. Según la organización, permitir que cada gobierno decida de forma unilateral el reparto de los fondos generaría desigualdades entre productores de distintos países.
“No podemos permitir que el gobierno de turno decida sobre el presupuesto para la agricultura, ya que esto generará una gran incertidumbre y desigualdad entre productores de los distintos países, haciendo así que la PAC deje de ser una política común”, ha destacado Llanos.
Por este motivo, UPA-UCE ha pedido al Gobierno de España que se mantenga firme en la negociación y no permita el recorte del presupuesto destinado al sector agrario.
Nuevos retos del campo
La organización agraria ha subrayado además que es imprescindible contar con más recursos para poder afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta el sector, como el cambio climático, las guerras comerciales o acuerdos internacionales como Mercosur.
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña
- Extremadura siente la muerte de Robe Iniesta: 'Se va la rebeldía y el talento de Extremadura
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura