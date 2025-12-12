"Ciudadanos será una alternativa capaz de pactar a ambos lados en Extremadura"

¿Por qué vuelve a resurgir Ciudadanos en Extremadura?

Ciudadanos vuelve porque Extremadura necesita una alternativa real. Estamos viviendo un colapso político, presupuestario y de inversiones derivado del bloqueo entre PP y Vox. Esa inestabilidad jurídica y política ahuyenta a empresas y frena proyectos. Creemos que es imprescindible abrir una tercera vía que permita acuerdos, consenso y estabilidad institucional. Una opción que no esté atrapada entre la extrema izquierda y la extrema derecha ni sometida a los intereses del bipartidismo. Una alternativa capaz de pactar con ambos lados buscando solo el interés de los extremeños.

¿Siguen reivindicándose como un partido de centro?

Sí, seguimos siendo un partido liberal, de centro y de consenso. Queremos atraer a los votantes desencantados del PSOE, que hoy ven a un partido envuelto en escándalos de corrupción, y también a los del PP que se sienten defraudados porque acaban haciendo las mismas políticas que critican. Nuestro mensaje es para quienes necesitan una alternativa sensata y moderada.

Queremos atraer a los votantes desencantados del PSOE y PP

¿Qué condiciones hacen falta para desbloquear la región?

Lo primero es romper las trabas que llevamos décadas arrastrando: un sistema fiscal que penaliza a la región, la falta de infraestructuras y la dependencia de decisiones nacionales marcadas por los partidos nacionalistas. Extremadura necesita estabilidad, acuerdos y una visión centrada en nuestros intereses.

¿Aspiran a reconstruir el proyecto nacional de Ciudadanos?

Sí, queremos que Extremadura sea la chispa que reactive el proyecto liberal en España. Una sociedad tan polarizada como la actual necesita una alternativa que desbloquee y tienda puentes. Creemos que desde aquí puede renacer ese espacio.

Queremos que Extremadura sea la chispa que reactive el proyecto liberal en España

¿Cuáles serán las prioridades de su programa electoral?

Hay que desbloquear el AVE Madrid–Lisboa y las autovías pendientes, con un sistema de rendición de cuentas trimestral entre administraciones. Por otra parte, somos una gran potencia energética, pero la red eléctrica no permite atraer industrias. Queremos reforzarla y abaratar la energía a hogares y empresas. También planteamos la aplicación de un régimen fiscal incentivador para combatir la despoblación, el envejecimiento y atraer inversiones. Mejorar redes hidráulicas, potenciar pantanos con usos turísticos y extender redes de datos de alta velocidad son otras de las prioridades.

¿Qué opinan de Almaraz?

Estamos a favor de mantenerla abierta mientras cuente con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear. Es una energía limpia, segura y estratégica para España y para Extremadura. Además, proponemos un plan para implantar microreactores nucleares en áreas estratégicas que nos permitan convertirnos en una potencia energética e industrial.

¿Qué expectativas tienen de cara al próximo 21 de diciembre?

Entrar en la Asamblea. Con un solo diputado podríamos desbloquear presupuestos, inversiones y acuerdos. Seríamos un partido útil, sin chantajes ni extremismos. Si queremos cosas distintas, no podemos seguir votando a los mismos ni a los extremos. Ciudadanos ofrece una alternativa sensata, útil y centrada en el interés general. n