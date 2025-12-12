Gallardo avisa de que la sanidad en Extremadura empieza a "estar grave" y reitera su compromiso del 25% del gasto sanitario a la atención primaria

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido este viernes en Badajoz la necesidad de reforzar de manera urgente la sanidad pública y ha reiterado su compromiso de dedicar el 25% del gasto sanitario a la atención primaria, una medida que considera “clave para recuperar un sistema que merece respeto, inversión y planificación”. “Lo haremos porque queremos que los ciudadanos tengan atención médica cuando uno pide cita a su médico de cabecera en un máximo de 48 horas” ha considerado, al tiempo que se ha mostrado su compromiso que los puestos directivos del SES y del SEPAD estén ocupados por profesionales del sistema público “que trabajen en exclusiva para lo público y no tengan conflictos de intereses”, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Durante su atención a los medios en el barrio de San Fernando, Gallardo ha insistido en que “la sanidad en Extremadura empieza a estar grave” y ha explicado que los vecinos le trasladan su preocupación por la falta de médicos, la escasez de personal sanitario, el crecimiento de las listas de espera y los retrasos de hasta quince días para obtener una cita con el médico de cabecera. “Lo que escucho en cada barrio es un grito de alarma”, ha afirmado y se ha cuestionado “cómo es posible que la sanidad se degrade tanto en tan poco tiempo”.

“No es falta de dinero; es falta de voluntad”

Ha rechazado que el deterioro responda a un problema económico. Según ha señalado, Extremadura cuenta hoy con los mayores ingresos del Estado en su historia. “No es falta de dinero; es falta de voluntad”, ha sentenciado, recordando que el Partido Popular “ha quitado el impuesto de patrimonio, ha bajado el IRPF a quienes más tienen y ha votado en contra de casi cien millones de euros adicionales para Extremadura”.

Miguel Ángel Gallardo atiende a los medios este viernes. / El Periódico

Gallardo ha atribuido la situación a una convicción ideológica del Partido Popular. “Allí donde gobierna, convierte los servicios públicos en un negocio”, ha dicho y ha citado el caso del hospital de Torrejón, donde “las listas de espera suben o bajan según los beneficios de las empresas”. Ha advertido de que esa dinámica ya se observa en Extremadura, con gerentes del SES y del SEPAD procedentes de la empresa privada, derivaciones a la privada que “han crecido más de un cincuenta por ciento” y demoras en atención primaria que ya alcanzan los quince días. También ha criticado el cambio normativo que permite a los jefes de servicio del SES trabajar simultáneamente en la sanidad privada. “Eso nunca ha sido así y no tiene por qué ser así”, ha reprochado.

El candidato socialista ha afirmado que las próximas elecciones ofrecen la oportunidad de revertir esta deriva. “El día 21 podemos cambiarlo; y debemos cambiarlo”, ha considerado, subrayando que su compromiso con la atención primaria y con la gestión pública exclusiva es “la base para garantizar una sanidad digna, fuerte y accesible para todos y todas”.

Compromiso con el ferrocarril

Gallardo también se ha referido a la situación del transporte ferroviario en Extremadura y a sus propuestas para mejorarlo. “Estamos indignados porque el tren en Extremadura ya tenía que ser una realidad. Pero este gobierno es el que más ha invertido en la historia ferroviaria de Extremadura, 1.900 millones de euros frente a los poco más de 300 del gobierno de Rajoy”.

En ese sentido, ha recordado que en Extremadura “tenemos ya cuatro frecuencias diarias entre las dos capitales de provincia, lo que permite una mayor movilidad que mejorará la interconexión económica”.

El candidato, ha expresado su compromiso de poner en marcha un plan de movilidad intermodal entre el ferrocarril y las carreteras “para que los horarios y rutas se adapten a las necesidades de los ciudadanos y no al revés”.

Valoración del debate electoral

Respecto al debate electoral, Gallardo ha afirmado que “ayer lo pudimos ver todos los ciudadanos, incluso los que estábamos en el debate, fue que no era un debate”.

Ha considerado que Guardiola se escondió detrás de nueve candidatos en “esa conga electoral y demostró que no tiene proyecto para esta región”. Gallardo ha considerado que la candidata del PP “trasladó mensajes vacíos, bien estudiados y memorizados, que le sirven para TikTok, pero que no sirven para mejorar la vida de los extremeños”.

Por ello, ha reiterado la propuesta que ha realizado a Guardiola para debatir cara a cara con él. “Le hemos propuesto un cara a cara en el medio que ella desee y decidió dejar su pupitre vacío porque vacías son las ideas que tiene para Extremadura”, ha sentenciado.