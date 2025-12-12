La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, no ha concretado este viernes cuándo se abonará a los funcionarios la subida salarial del 2,5% pendiente desde el año 2025, aunque sí ha avanzado que el aumento del 1,5% de 2026 se incluirá ya en la nómina de enero, de manera que los empleados públicos verán reflejado un incremento acumulado de hasta el 4% entre la actualización de estas dos anualidades. Además, se ha comprometido a un 0,5% adicional si la variación del IPC a finales de 2026 fuera igual o superior al 1,5%.

"Este gobierno cumple, este gobierno ha cumplido con el pago de 200 millones de euros de todas y cada una de las subidas salariales que han sido acordadas", ha destacado Manzano a su salida de la Mesa General de Negociación, en la que se ha tratado este asunto con los sindicatos. Sobre la subida del 2,5% acordada por el Gobierno central con los sindicatos, y que tendrá un impacto de 69 millones de euros, la consejera ha reiterado que se abonará "con la mayor celeridad posible". "Estamos trabajando con los equipos para que pueda procederse al pago lo antes posible", ha asegurado.

El incremento adicional del 1,5% previsto para ese año sumará otros 42 millones. "Vamos a pagar ya en enero esa subida del 1,5% y, por supuesto en el primer cuatrimestre, también esa deuda que nosotros hemos reconocido que no pagó el gobierno del señor Vara, ese 2% de 2020 que tiene un impacto de ocho millones", ha apostillado. "Nuestro gobierno cumple, lo demuestra, paga a los empleados públicos, mejora sus condiciones laborales y van a ver dentro de muy poco como esa subida es una realidad en sus nóminas", ha reiterado.

Comisiones Obreras

Por su parte, el sindicato CCOO se ha felicitado al lograr que la Junta se comprometa "expresamente" a contar con la posibilidad de un incremento retributivo y consolidable de un 0,5% adicional respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 para los funcionarios si la variación del IPC a finales de 2026 fuera igual o superior al 1,5%. "Esto, sumado a la subida global de un 2,5% fijo correspondiente a 2025 y un 1,5% fijo correspondiente a 2026, supone un 4,5% total, aplicable a todos los complementos salariales", ha indicado en nota de prensa.

"Desde el Área Pública de CCOO lamentamos que el personal empleado público de la Junta de Extremadura no vea reflejado el cobro en un pago único del incremento del 2,5% en la nómina de diciembre, ya que éste hubiera supuesto un alivio considerable para las trabajadoras y trabajadores públicos", han indicado. Según el sindicato, el Ejecutivo autonómico ha dejado abierta la posibilidad de que el pago de los atrasos de 2025 sí se haga en el mes de diciembre, fuera de la nómina ordinaria.