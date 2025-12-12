Irene de Miguel, Belarra y Montero en Badajoz: "Seremos punta de lanza para parar a las derechas en España"

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reivindicado el legado de Robe Iniesta en el acto de campaña que la confluencia electoral ha celebrado en el Palacio de Congresos de Badajoz. De Miguel ha comenzado su intervención tarareando una de las canciones de Extremoduro: "Muchas tenemos el corazón roto esta semana. Esta tierra tan humilde, que ha dado tanto y ha recibido tan poco, ha dado al mayor poeta musical de nuestro tiempo, y ahora tenemos una estrellita, pequeñita, pero firme, que nos va guiando el camino", ha dicho.

De Miguel se ha referido al debate electoral que ayer se celebró en Canal Extremadura, que fue "infumable". "Un debate de TikTok" donde no tuvo oportunidad de "desmontar las mentiras de Guardiola". "No pude decirle cuando habló de que iba a reducir la edad de los cribados del cáncer, si lo iba a hacer con la misma empresa que ha generado en caos en Andalucía, y que ya nos ha traído a la región". También se quedó sin poder decirle, según De Miguel, "que ha arruinado a 4.500 familias" que solicitaron las ayudas a la rehabilitación "y a las que no ha sido capaz de pagar".

Acto de Unidas por Extremadura en el Palacio de Congresos de Badajoz con motivo del 21D. / Unidas por Extremadura

Ayudas ELA insuficientes

Lo mismo ha dicho de las ayudas de ELA, que la candidata de Unidas por Extremadura considera insuficientes, "o de que se arrogara como suyo que el primer centro nacional de ELA fuera gracias a ella, cuando eso ha sido posible gracias a Ione Belarra, cuando fue ministra", ha afirmado. De Miguel ha continuado relatando algunos de "esas mentiras" de Guardiola, que "no conoce la tierra que gobierna".

Por todo ello, De Miguel ha vuelto a insistir que estas elecciones "son importantísimas". "Nos estamos jugamos el estado de bienestar, recuperar los derechos que nos han quitado y que la política sirva para ser una herramienta útil para la gente, y no para los privilegiados. Nosotras nos vamos a dejar la piel por demostrar que Extremadura va a ser la punta de lanza y va a parar a las derechas", ha insistido.

Hacer posible lo imposible

Por su parte, la eurodiputada Irene Montero también ha aludido al legado de Robe Iniesta en su intervención. Montero se ha referido a una reflexión del poeta y músico extremeño sobre la utopía en la que instaba a trabajar por hacer posible lo imposible. "Estas elecciones van de cambiar las cosas que no podemos aceptar", ha dicho.

Acto de Unidas por Extremadura en el Palacio de Congresos de Badajoz con Ione Belarra e Irene Montero. / Unidas por Extremadura

Y ante esto, la eurodiputada se ha mostrado convencida de que Irene de Miguel será la única capaz de hacerlo. "Irene de Miguel es la única presidenta capaz de resolver los problemas que nadie más se va a atrever resolver", ha asegurado al destacar la independencia de la candidatura que no le ha pedido ni un euro a los bancos. "Irene de Miguel se va a dejar la vida para que Extremadura tenga dignidad, para que la riqueza que se produce en Extremadura se quede en Extremadura y para que aquí haya salarios y vidas dignas".

Supuesto acoso sexual en el PSOE

La que fuera ministra de Igualdad también ha hecho alusión en su discurso a los casos de acoso machista que se están conociendo en el seno del Partido Socialista. "Hay que echar a los que se ponen un lazo morado el 8 de Marzo, pero después siguen reproduciendo los comportamientos que el feminismo ha venido a barrer".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comenzado su intervención recordando que el Palacio de Congresos de Badajoz se ha erigido en el lugar donde se cometió la mayor masacre del Franquismo. "Este debería de ser un lugar de culto. ¡Qué vileza derogar la Ley de Memoria en una tierra que ha sufrido tanto por el Franquismo!", ha insistido. Una reivindicación que también ha realizado Nerea Fernández, que ha asegurado que "por mucho que se derogue la Ley de Memoria Histórica, no vamos a olvidar".