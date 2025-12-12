Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de diciembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Los últimos vecinos de Alto de Fuente Fría en Cáceres rechazan Aldea Moret como alternativa de vivienda
La AIU San Francisco 06 sigue negociando con los residentes para adquirir los terrenos que posteriormente demolerá para convertirlos en un corredor verde
Fernando López Rodríguez, catedrático de la UEx: "Extremadura produce perfectamente la energía de Madrid y, ¿qué recibimos por ello? Nada"
El experto realiza una radiografía del pasado y presente del sector industrial y energético en la región, destaca su potencial energético, la necesidad de aprovechar el excedente y las oportunidades del hidrógeno
Una cruz en memoria de los caídos en la guerra sustituye a La Palmatoria en Cáceres
En la misma sesión donde se renombró la calle Pintores, el ayuntamiento acordó sustituir la escalinata por una cruz en homenaje a los caídos en la guerra, con inscripciones que ensalzaban el régimen
Las defensas de dos de los menores condenados por el crimen de la educadora de Badajoz recurrirán la sentencia
Los abogados del menor de 15 años y de la joven de 17 no están conformes con la decisión de la juez
Junta y sindicatos negociarán este viernes la subida salarial del 2,5% a los funcionarios: "Se abonará cuanto antes"
Manzano reitera que en lo que va de legislatura se han pagado 200 millones de euros "de todas y cada una de las actualizaciones"
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña
- Extremadura siente la muerte de Robe Iniesta: 'Se va la rebeldía y el talento de Extremadura
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura