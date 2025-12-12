Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La AIU San Francisco 06 sigue negociando con los residentes para adquirir los terrenos que posteriormente demolerá para convertirlos en un corredor verde

El experto realiza una radiografía del pasado y presente del sector industrial y energético en la región, destaca su potencial energético, la necesidad de aprovechar el excedente y las oportunidades del hidrógeno

En la misma sesión donde se renombró la calle Pintores, el ayuntamiento acordó sustituir la escalinata por una cruz en homenaje a los caídos en la guerra, con inscripciones que ensalzaban el régimen

Los abogados del menor de 15 años y de la joven de 17 no están conformes con la decisión de la juez

Manzano reitera que en lo que va de legislatura se han pagado 200 millones de euros "de todas y cada una de las actualizaciones"