"El regionalismo puede ser la llave para formar Gobierno en Extremadura"

¿Cómo afronta los comicios?

Con una esperanza renovada y unos datos que nos hacen ilusionarnos con poder alcanzar el 5% necesario para obtener un escaño, aunque creemos que podríamos romper la barrera de los tres diputados. Seríamos la llave para cambiar el devenir de nuestra tierra y poder formar el Gobierno, que no entregar sillones, para desbloquear la situación política que tiene Extremadura y que nos ha llevado a un adelanto electoral porque los partidos políticos no son capaces de entenderse en las soluciones de nuestra tierra. El problema es que estamos a expensas del capricho de lo que diga la gente en Madrid.

¿Cuál es la ideología de Juntos?

Nuestra ideología tiene tres colores: verde, blanco y negro, que son los de la bandera de nuestra tierra. No hay izquierda ni derecha, eso no ha valido para nada. Más de 40 años de izquierda y derecha en Extremadura nos han llevado a la situación en la que estamos. Le daremos el gobierno a quien se lo merezca, pero para que cumpla los puntos de nuestro programa en un plazo establecido. Mientras no haya un partido como el nuestro en la Asamblea y que ponga voz a todos los extremeños, nadie lo va a hacer.

¿Ha llegado la hora del regionalismo en Extremadura?

Sí es el momento del regionalismo porque la gente se ha dado cuenta que nos han estafado. Estamos a la cola de cualquier indicador socioeconómico de Europa y la culpa de eso la tienen los políticos que nos han llevado a estar así. Extremadura necesita un regionalismo puro que pida por lo de aquí, que defienda nuestros intereses y haga políticas para los extremeños.

¿Cuáles serán las medidas principales de su programa electoral?

Queremos dotar de un 99% de exención fiscal en el tramo autonómico a los autónomos que no ganen 4.000 euros. No puede ser que una empresa se genere y a los tres años esté cerrada. Queremos generar proyectos de vida en nuestra tierra. Por ello, otra medida será establecer ‘zonas francas’ en los centros de población grandes para que durante un periodo de 25 años se fije una exención de impuestos a las empresas que se instalen. Queremos que esas empresas vengan, que no paguen impuestos, pero que generen empleo. En cuanto a las zonas rurales, los médicos que trabajen durante cinco años pasarían a ser funcionarios, aparte de obtener beneficios fiscales. Estas medidas no son brindis al sol, son realizables.

¿Almaraz sí o no?

La central de Almaraz no puede cerrar y mucho menos por el capricho de un Gobierno central y de una medida woke, una medida de la izquierda medioambiental que en Extremadura no tiene cabida alguna. Queremos que la central continúe y que los beneficios reviertan en el bolsillo de los extremeños, al igual que el de todo el excedente de energía que producimos.

¿Qué opina sobre la llegada de inmigrantes a la región?

Los inmigrantes se han integrado dentro de Extremadura y convivimos con ellos. Además, los necesitamos para realizar labores en el campo que muchos extremeños no se quieren hacer, por lo que generan riqueza. Lo que tenemos que hacer es intentar ayudarles y que tengan la vida más digna posible.