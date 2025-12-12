El tiempo en Extremadura: Lluvias y nubes este viernes y un fin de semana con tendencia estable, pero húmeda
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias débiles, temperaturas suaves para la época y cielos que mantendrán la inestabilidad ligera durante el sábado y el domingo
Extremadura afronta este viernes, 12 de diciembre, un día con cielo nuboso o cubierto y lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en el oeste y norte de la región, aunque estas precipitaciones tenderán a remitir hacia el final de la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 9 y 13 grados, y en la de Cáceres entre 9 y 12 grados, condiciones propias de un diciembre suave para la época.
Los vientos soplarán de componente sur, girando a este y manteniéndose en general flojos o moderados, lo que ayudará a la circulación de los frentes nubosos pero sin episodios de viento fuerte generalizado.
Previsión meteorológica para el fin de semana
Para el sábado y el domingo en Extremadura, los modelos meteorológicos señalan una tendencia a la estabilidad relativa con lluvias más dispersas y temperaturas que se mantendrán suaves para la época. Los pronósticos señalan que tras el paso de frentes atlánticos que han dejado inestabilidad este viernes, el fin de semana presentará mínimas y máximas moderadas, con probabilidad de lloviznas puntuales sin grandes acumulados.
En general, los datos coinciden en que diciembre en Extremadura seguirá ligeramente húmedo y con temperaturas moderadas para la estación, con posibilidad de lluvias intermitentes hasta el inicio de la próxima semana, sin previsión de eventos extremos significativos.
