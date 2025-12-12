Elecciones 21-D
Vox dice que Guardiola "no supo responder" cuando llegó el "debate real"
El candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, considera que la líder del PP extremeño estuvo "tremendamente nerviosa"
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha calificado como "algo encorsetado" el formato de debate a diez celebrado en Canal Extremadura, en el que, a su juicio, la presidenta extremeña y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, "no supo responder" en el momento que llegó el "debate real".
Fernández Calle ha apuntado que este formato, con representantes de las diez candidaturas que se presentan por las dos provincias a las elecciones del 21 de diciembre, "no da para mucho". A su juicio, María Guardiola estuvo "tremendamente nerviosa en cuanto llegó la parte del debate real".
"Lo que le escriben"
"Ella se aprende muy bien los speech, se aprende muy bien lo que le escriben, pero luego en cuanto la sacas del carril, en cuanto la sacas de lo que ella tiene memorizado en la cabeza, hace agua por todos los lados", ha expresado el candidato de Vox.
Para Fernández Calle, esto se vio en la última parte del debate, cuando a Guardiola se la interpeló directamente y "no supo responder". En este sentido, ha recordado que él mismo le señaló a la presidenta de la Junta y candidata por el PP a la reelección sus acuerdos y sus coincidencias en el voto con el PSOE "de manera clara".
Pactos presupuestarios
Así se ha referido a los pactos presupuestarios en el Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres o las 87 veces que votaron conjuntamente PP y PSOE en la Asamblea, según ha apuntado. "No solo no sabía responderme, sino que además titubeaba; yo creo que Guardiola estaba tremendamente nervioso cuando llegó la hora del debate de verdad, no la hora del speech, que eso se lo sabía de memoria, pero tiene poco mérito", ha insistido.
