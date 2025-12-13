Extremadura decide el 21D: estas son las claves de las propuestas de los partidos

Extremadura lanza los dados el próximo 21 de diciembre. 19 candidaturas (11 en la provincia de Badajoz y 8 en la de Cáceres) se la juegan en un día histórico: la primera vez que se convoca a los ciudadanos a las urnas en solitario. Un adelanto electoral que cogió a traspié tanto a los partidos políticos como a los extremeños y que aceleró tanto la formación de las listas como la elaboración de los programas, muy diferenciados entre los principales partidos.

Así, el PSOE centra su propuesta en reforzar los servicios públicos, el empleo, la vivienda y el retorno del talento joven. El PP apuesta por la estabilidad económica, el desarrollo rural, la continuidad de industrias estratégicas como Almaraz y la mejora de infraestructuras. Vox plantea una bajada de impuestos, defensa del sector primario, control migratorio y políticas de familia. Unidas por Extremadura defiende un giro social con más vivienda pública, empleo juvenil, transición ecológica justa y refuerzo de derechos laborales. A estas opciones se suman fuerzas regionalistas que reclaman mayor autogobierno, deuda histórica y políticas pensadas desde el territorio. El 21D, los extremeños elegirán entre modelos que van desde la continuidad y la estabilidad hasta cambios profundos en lo social, lo económico y lo territorial.

Las cinco propuestas de los principales partidos

PSOE (Partido Socialista Obrero Español):

Impulso al empleo y retorno del talento joven, con apoyo a la industria y redes de empleo juvenil.

Plan de rehabilitación y estímulo del turismo rural, con bonos turísticos para dinamizar el sector.

Construcción y rehabilitación de viviendas, especialmente para jóvenes y familias.

Financiación estable para la Universidad de Extremadura y fomento de I+D+i.

Fortalecimiento de servicios públicos de salud y educación, defendiendo una sanidad pública de calidad (tema general recogido en comparadores).

Partido Popular (PP):

Estabilidad económica y crecimiento, con énfasis en la gestión responsable.

Continuidad de políticas sociales y sanitarias, incluyendo nuevas infraestructuras sanitarias.

Impulso al desarrollo rural y cohesión territorial, destacando sectores productivos.

Defensa del mantenimiento de industrias clave, como la Central Nuclear de Almaraz, para garantizar energía y empleo.

Fomento de servicios y ayudas familiares y de mayores, reforzando la atención a colectivos vulnerables (atribuidas al enfoque general del PP en campaña).

Vox:

Lucha contra el bipartidismo con medidas contra la corrupción y revisión de leyes consideradas ideológicas.

Defensa del mundo rural, tradiciones y el sector primario frente al llamado “fanatismo climático”.

Reducción de impuestos y burocracia para fomentar la actividad económica.

Mayor control de la inmigración y políticas de seguridad pública reforzadas.

Protección de la familia y promoción de la natalidad, con ayudas específicas.

Unidas por Extremadura (coalición de Podemos, IU y Alianza Verde):