Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Ya están en marcha las cuatro nuevas frecuencias de tren Cáceres-Badajoz.

Ya están en marcha las cuatro nuevas frecuencias de tren Cáceres-Badajoz. / Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Tres alcaldes con un mismo objetivo: el AVE Madrid-Lisboa por Extremadura

El Foro Impulsa organizado por Prensa Ibérica reúne a los regidores de Lisboa, Madrid y Badajoz para reivindicar la culminación del trazado de un tren de altas prestaciones entre España y Portugal

Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar

La rúbrica de este nuevo informe es necesaria para efectuar el pago a la empresa adjudicataria de las obras, que ha frenado en seco los avances

Feijóo irrumpe por sorpresa en Trujillo, donde visita un belén y pasa la noche

El presidente del Partido Popular se dejó ver en el Palacio de los Barrantes-Cervantes al término de la Gala del Deporte

25 años sin José María Parra, institución y leyenda del periodismo cacereño

Apasionado del periodismo y aficionado a la fotografía, vivió una vida plena relatando el día a día de Cáceres en este diario, así como otros medios, la radio y la televisión

La rehabilitación de edificios históricos impulsa una nueva Mérida

Las obras en el convento de las Freylas y otros proyectos en marcha refuerzan la conservación del legado, dinamizan la economía y redefinen el centro urbano

