Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El Foro Impulsa organizado por Prensa Ibérica reúne a los regidores de Lisboa, Madrid y Badajoz para reivindicar la culminación del trazado de un tren de altas prestaciones entre España y Portugal

La rúbrica de este nuevo informe es necesaria para efectuar el pago a la empresa adjudicataria de las obras, que ha frenado en seco los avances

El presidente del Partido Popular se dejó ver en el Palacio de los Barrantes-Cervantes al término de la Gala del Deporte

Apasionado del periodismo y aficionado a la fotografía, vivió una vida plena relatando el día a día de Cáceres en este diario, así como otros medios, la radio y la televisión

Las obras en el convento de las Freylas y otros proyectos en marcha refuerzan la conservación del legado, dinamizan la economía y redefinen el centro urbano