Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de diciembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Tres alcaldes con un mismo objetivo: el AVE Madrid-Lisboa por Extremadura
El Foro Impulsa organizado por Prensa Ibérica reúne a los regidores de Lisboa, Madrid y Badajoz para reivindicar la culminación del trazado de un tren de altas prestaciones entre España y Portugal
Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
La rúbrica de este nuevo informe es necesaria para efectuar el pago a la empresa adjudicataria de las obras, que ha frenado en seco los avances
Feijóo irrumpe por sorpresa en Trujillo, donde visita un belén y pasa la noche
El presidente del Partido Popular se dejó ver en el Palacio de los Barrantes-Cervantes al término de la Gala del Deporte
25 años sin José María Parra, institución y leyenda del periodismo cacereño
Apasionado del periodismo y aficionado a la fotografía, vivió una vida plena relatando el día a día de Cáceres en este diario, así como otros medios, la radio y la televisión
La rehabilitación de edificios históricos impulsa una nueva Mérida
Las obras en el convento de las Freylas y otros proyectos en marcha refuerzan la conservación del legado, dinamizan la economía y redefinen el centro urbano
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña
- Extremadura siente la muerte de Robe Iniesta: 'Se va la rebeldía y el talento de Extremadura