10encuestasMPAC

Se lo tomó muy en serio la organización cuando les dije que quería llegar a Madrid lo mas temprano posible. A las 5:30 AM estaba perfumando de Álvarez Gómez el 24 horas de mi barrio, para desagrado de la joven dependienta —acostumbrada al One Million de su Abraham— y todo por un expreso de bote, un sándwich de salami y unos donuts, no vayamos a tener fiesta en el tren. El convoy viene de Badajoz con cuatro pelagatos, casi tocamos a vagón por viajero y, según se acerca a la capital, se va llenando, hasta completar aforo en Atocha. A la vuelta pasa exactamente lo contrario. Es un ejemplo perfecto de la España vaciada: según te acercas al oso y al madroño, se va llenando, y viceversa.

Para alguien que podría ir a trabajar saltando de árbol en árbol sin tocar el suelo, ir a Madrid es un evento magnifico. No bromeo cuando me identifico como letrado de provincias, en lugar de joven y atractivo letrado, que también encajarÍa. Se dice que Madrid en Navidad es un poco impracticable, y cierto es, pero la organización es sabia y nos llama en mitad de semana, lo que nos permite disfrutar de lo mejor de la capital: su trajín de diario. Aunque las colas en San Ginés o Casa Labra son ya perennes, a Madrid hay que ir de diario, de martes a jueves, y tomarle el pulso universal, castizo y cheli a la vez. Pero, ¿qué pinto yo allí?

La Décima MPAC

La Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores convoca a consumidores, asociaciones de consumidores y la empresa líder del sector, Mercadona, para hablar, escuchar y entender qué necesitan de verdad las familias cuando hacen la compra. No es un órgano político ni una oficina técnica: es un punto de encuentro donde todos los que participan en el mundo del consumo —consumidores, asociaciones y empresas— ponen datos encima de la mesa, comparan experiencias y buscan soluciones prácticas.

Tras diez años a la vanguardia en el sector del Consumo, para los que nos dedicamos a la formación y defensa en dicha materia es sin duda nuestro día grande. Del sector público nos han acompañado ministros, secretarios de estado, directores generales… De lo académico, multitud de catedráticos e investigadores de primer nivel. Nutricionistas de deportistas de élite. La MPAC es la Champions League de la defensa del consumidor en España, y para mí es especialmente honroso. ACUEX pertenece a FUCI, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, y su presidente, Gustavo Samayoa, es el Padre de la MPAC, su gran promotor.

La famosa encuesta

Sé que los miembros de “El Club del Pijama” estarán pensando que qué cursi estoy hoy, y llevan razón, así que allá van dos tazas: la joya de la corona, el broche de oro, el súmmum, el buque insignia, etcétera, de la Mesa es su encuesta anual de hábitos de consumo, cuyas conclusiones paso a exponer en cinco puntos breves, para compensar la empachoso que estoy hoy:

El consumidor vulnerable que no quiere serlo. Un 59% de los encuestados afirma no sentirse vulnerable como consumidor. Quienes sí se reconocen vulnerables lo hacen sobre todo por motivos económicos y por la brecha digital. La vulnerabilidad baja… pero no desaparece.

Consumo con calculadora en mano. Siete de cada diez españoles compran en supermercados. No por fidelidad romántica, ni por amor al pasillo de lácteos. Lo hacen por proximidad, precio y conveniencia. Tres palabras que resumen una década de transformación.

Las etiquetas: el oráculo moderno. En pleno reinado digital, sigue pasando algo curioso: la etiqueta es la reina de la información. Un 56% dice que es su referencia principal. Más que redes, más que webs, más que influencers. La fecha de caducidad es el elemento estrella. Aunque —ojo— casi la mitad admite que consume productos caducados “porque por unos días no pasa nada”.

El impacto de las redes, menos del que parece. Según la encuesta, solo uno de cada cinco reconoce haber comprado algo tras recibir información en redes o apps. Y un 13% hizo justo lo contrario: dejó de comprar por un mensaje visto online. La influencia existe, pero está lejos de ser ese tsunami del que hablan las consultoras. Hablo de consumo doméstico en supermercados, no de sillones gaming ni cartas pokemon.

El gran campo de minas: los bulos alimentarios. No confundir con los bolos alimenticios. Las dietas milagro, los super alimentos o las curas imposibles llenan de ruido nuestras pantallas. Uno de los grandes retos tanto de la MPAC como de las asociaciones y organizaciones es combatirlos de manera directa, y dar al consumidor las herramientas para que el pensamiento crítico se agudice ante tales falacias.

La Mesa camina ya hacia su edición número once. El combustible de la mesa es el deseo creciente de la población de alimentarse bien, de ser “su mejor versión” —buena cursilería también— pero bastante gráfica. Estamos sobre informados, como he comentado muchas veces en este espacio, pero hay que separar la paja del grano, y borrar el ruido. Por ello, cualquier foro es válido para lanzar el mensaje. Un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero (perdón, lo siento, no puedo parar). Huelga decir que vengo tan satisfecho de la MPAC que es la primera vez en mi carrera de articulista que no me meto con ningún colectivo. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Perdón.

*El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a.

El autor es abogado y presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Extremadura (Acuex)