El cava extremeño se abre a nuevos mercados sin prisa pero sin pausa: más producción y más calidad

El cava extremeño continúa avanzando, consolidando su posición en el mercado nacional e internacional, aunque sin el fuerte impulso de años anteriores. El sector vive un momento de reajuste global, condicionado por los cambios en la demanda, las nuevas exigencias del mercado y, especialmente, por los aranceles y limitaciones comerciales con algunos países importadores. Aun así, las bodegas de Almendralejo, el único punto autorizado para elaborar cava de Denominación de Origen Protegida en Extremadura, encaran la campaña con estabilidad, cautela y una estrategia cada vez más diversificada hacia Asia y Europa. Este año se han destinado 20 millones de kilos de uva.

Tres de las cinco bodegas productoras de cava en la ciudad comparten una misma lectura: el crecimiento continúa, pero ahora se asienta sobre bases más prudentes, más técnicas y más orientadas a mercados específicos.

Más cantidad y uvas muy sanas

Para Juan Andrés Martínez Preciado, enólogo y director técnico de Bodegas Martínez Paiva, la campaña ha sido «bastante buena». La producción ha aumentado un 3–4% respecto al año anterior, un crecimiento moderado que se sostiene gracias a una vendimia marcada por un verano cálido, pero con condiciones que permitieron obtener uvas muy sanas y con una acidez natural excelente, característica clave para la elaboración de cavas de calidad.

«Cada vez estamos más encima del viñedo destinado a espumoso», subraya Juan Andrés Martínez Preciado. A pesar de las tensiones derivadas del aumento de costes como energía, botellas o transporte, la bodega ha logrado equilibrar la situación sin renunciar a la calidad. El mercado, señala, continúa demandando cavas brut nature y elaboraciones de guarda superior, estilos en los que Martínez Paiva ha encontrado un importante nicho.

Mercado nacional y exportación

En el mercado nacional, las ventas se mantienen sólidas en Extremadura, Madrid y Andalucía, con un repunte notable en Levante y Cataluña. En exportación, Alemania y Bélgica siguen siendo mercados estratégicos, mientras que nuevas aperturas como Polonia y Estonia confirman el interés creciente por el cava extremeño.

Limitaciones productivas

El análisis de Bodegas Romale, aportado por su director adjunto, Paco Nieto, introduce una visión más crítica sobre el momento actual del sector. La DO Cava limitó este año el rendimiento máximo a 10.500 kilos por hectárea, una medida que ha reducido la entrada de uva para vino base en todas las bodegas de Almendralejo. Esta decisión, basada en la situación de la denominación en su conjunto, busca equilibrar la oferta ante una caída de ventas generalizada.

Para algunos, el mercado del cava vive un momento delicado. Por un lado, las restricciones comerciales y los aranceles impuestos por algunos países están frenando exportaciones clave; por otro, la salida al mercado de varios millones de botellas por parte de una de las grandes bodegas catalanas está generando sobreoferta, lo que afecta al resto de elaboradores.

Tendencia diferenciada en Extremadura

Aun así, Extremadura muestra una tendencia diferente dentro del panorama nacional. Años atrás, el consumo en la región era escaso; hoy, sin embargo, crece de forma continuada, y las bodegas extremeñas han logrado introducirse en áreas donde antes eran prácticamente desconocidas.

En cuanto a exportación, Bélgica continúa siendo el principal motor, seguido de Reino Unido y China. Romale ha apostado además por una línea ecológica, convirtiéndose en la primera bodega en comercializar un cava 100% ecológico procedente de viñedos de Almendralejo. Para Nieto, esta adaptación es fundamental: «Hay países donde el producto ecológico destaca muchísimo y es determinante para competir».

A por nuevos mercados

La tercera valoración llega de la mano de José Ortiz, director técnico de Bodegas Orán, quien destaca la importancia que tendría para los viticultores una posible ampliación controlada de la superficie destinada a cava, ya que este tipo de uva se paga por encima de las variedades tradicionales de la región. No obstante, insiste en que la DO debe marcar el ritmo de cualquier expansión.

Para Ortiz, uno de los grandes motores del cava extremeño está en la apertura de nuevos mercados. Asia y Sudamérica se están convirtiendo en destinos de interés, especialmente tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que ha obligado a desviar exportaciones hacia zonas con mayor estabilidad comercial.

Avance firme y estratégico

La campaña ha sido buena en términos de calidad de uva, pese a un mes de agosto especialmente caluroso, y la producción se ha mantenido en niveles adecuados para atender la demanda.

El cava extremeño avanza. No lo hace con la velocidad de hace una década, pero sí de forma firme, sostenible y estratégica. La diversificación hacia nuevos mercados, el control de la producción, el aumento de la calidad y la apuesta por líneas con mayor valor añadido como los cavas ecológicos o las crianzas largas son hoy pilares del sector.

Las bodegas de Almendralejo coinciden en que la región no necesita crecer en superficie de inmediato; antes debe consolidar su capacidad de embotellado, fortalecer la comercialización y equilibrar la oferta. Los retos son evidentes: competencia internacional, aranceles, fluctuaciones de consumo y un mercado cada vez más segmentado.