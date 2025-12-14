La construcción extremeña reclama apoyo para ampliar y mejorar el parque de viviendas

El sector de la construcción tiene un relevante peso en la economía extremeña. Tanto por este motivo como por la necesidad de ampliar y mejorar el parque de viviendas y las infraestructuras básicas de la región «es necesario» que reciba el apoyo necesario que le permita seguir siendo «un referente generador de empleo». Algo que exige «de consenso en los asuntos de interés que beneficien a los extremeños», sostiene José Luis Iglesias, gerente de la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon). Estas son algunas de actuaciones que desde esta agrupación empresarial se plantean al Gobierno autonómico que salga de las urnas el próximo día 21.

Medidas para paliar la falta de mano de obra

Uno de los grandes retos que afronta actualmente el sector es que falta gente joven que quiera incorporarse a él. «Y no es solo un tema salarial, es una cuestión de prestigio, de formación actualizada y de demostrar que la construcción ha cambiado mucho en estos años», arguye Iglesias. A su juicio, es necesario «reforzar la Formación Profesional, conectar mejor los centros formativos con las empresas y dar oportunidades reales de crecimiento profesional». También considera que ayudaría a solventar esta carencia el «visibilizar que hoy la construcción integra tecnología, eficiencia energética y nuevos materiales, lo que hace el trabajo más atractivo y con más futuro».

Trabajadores de la construcción en una obra. / David Arquimbau Sintes / Efe

Facilitar la construcción de vivienda

«En Extremadura faltan viviendas en determinadas zonas, y eso solo se resolverá con más seguridad jurídica y trámites que no se alarguen sin necesidad», señala el gerente de Pymecon, para quien las empresas tienen capacidad para responder con rapidez «si los proyectos avanzan a un ritmo razonable». En cualquier caso, puntualiza, «no podemos centrarnos solo en nuevo suelo», ya que la rehabilitación de los inmuebles «es una oportunidad enorme, especialmente en pueblos donde hay patrimonio que podría volver a llenarse de vida. Rehabilitar genera empleo local, mejora la eficiencia energética y ayuda a fijar población».

Vivienda pública y la simplificación urbanística

En el caso específico de la ampliación del parque de vivienda pública, «el sector necesita normas claras y procesos que no se conviertan en un laberinto». La simplificación administrativa resulta «necesaria, siempre con rigor, pero evitando duplicidades y tiempos muertos que restan competitividad y frenan la construcción de vivienda pública», apunta el gerente de esta patronal de la construcción. Remarca que contar con «una regulación más ágil no significa menos garantías», sino «ordenar mejor los pasos y aplicar herramientas digitales que ya están disponibles. Con eso, la producción de vivienda social podría avanzar al ritmo que la región necesita».

Acceso a licitaciones autonómicas

«Extremadura tiene muchas pymes preparadas, pero a veces se encuentran con licitaciones diseñadas para empresas demasiado grandes o con una carga burocrática difícil de asumir», razona José Luis Iglesias. Por eso, precisa, les ayudarían «mucho» medidas como reducir trámites repetitivos, hacer lotes más accesibles y definir criterios de adjudicación comprensibles, «donde la calidad y la sostenibilidad tengan un peso real, sin desplazar la viabilidad económica». También añade que haya una mayor previsión en los calendarios de licitación, que permitiría a las empresas ganar en organización y competir sin improvisación.

Fiscalidad

La fiscalidad puede convertirse en «una palanca si se utiliza bien». «Los incentivos ligados a la rehabilitación, a la eficiencia energética o a la primera vivienda, pueden mover el mercado sin generar distorsiones», esgrime. Asimismo, agrega, «sería interesante premiar proyectos que integren criterios sostenibles o de economía circular, porque reducen costes a medio plazo y generan empleo local especializado», concluye.