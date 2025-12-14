Extremadura lidera el crecimiento de los seguros sanitarios privados en España

El aseguramiento sanitario privado se ha duplicado en España, con 2020, año de la pandemia, como punto de inflexión, ya que del 17,2% de asegurados de 2018 se ha pasado al 32,6%, un aumento que ha sido especialmente significativo en cuatro comunidades, con Extremadura a la cabeza (296,4%), seguida de Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8%) y la Comunidad Valenciana (234,8%).

Preferencia por la sanidad pública

Ahora bien, pese a que los seguros privados crecen de forma tan elevada, los ciudadanos se siguen decantando por el sistema público para ser atendidos, especialmente en Atención Primaria (69,9 %), Urgencias (72,6 %) y los ingresos hospitalarios (76,1 %).

Datos del informe

Son algunos de los datos del ‘Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)’, presentado por la ministra Mónica García y recogido por Efe. Una de las conclusiones que se extraen es que la sanidad pública asume casi el 90% de las estancias hospitalarias y el 93,4% de las hospitalizaciones de día, donde precisamente se dan los procesos más costosos, como los oncológicos.

Atención hospitalaria

A nivel del conjunto del sistema, entre el 70% y el 80% de los diagnósticos más prevalentes, como traumatismos, infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia se atendieron en hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Procesos de mayor coste

Los más caros, los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, fueron en más del 95% de los casos costeados por el sistema público. Del 97% al 100% de los trasplantes de médula ósea o las traqueostomías con ventilación mecánica de más de 96 horas se hacen en la pública.

Mientras, lo que más se atendió en centros privados fueron faringitis agudas, nasofaringitis aguda (29,5 %) y las otitis medias supurativa y no específica (23,8 %).

Más muertes evitables con la privatización

El informe también se hace eco sobre los resultados de distintos estudios nacionales e internacionales acerca de los modelos de gestión. Así, una revisión de 2024 encontró un aumento de la mortalidad evitable en aquellas regiones en las que se había pasado por una privatización de los servicios sanitarios, así como de las infecciones intrahospitalarias después de la externalización de los servicios de lavandería.