Juntos por Extremadura reclama más autonomía para la región y apuesta por apoyar a las empresas

Navalmoral de la Mata ha acogido este domingo un mitin de Juntos por Extremadura Levanta (JXEL) en la Casa de la Cultura, donde su candidato a la presidencia de la Junta, Raúl González, ha destacado la importancia de que Extremadura decida su futuro desde la región y no desde Madrid.

Durante su intervención, ha subrayado que el objetivo principal de su partido es igualar a los extremeños con el resto de españoles, poniendo especial atención en el empleo, la juventud y el desarrollo económico de la región. En este sentido, ha defendido un modelo económico que apoye a las empresas, mediante líneas de financiación y beneficios fiscales que fomenten la creación de empleo estable.

Central de Almaraz

Uno de los momentos más aplaudidos del acto ha tenido lugar con la defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, que, según González, no solo genera economía directa, sino que sustenta a cientos de familias, autónomos y pequeños negocios del Campo Arañuelo.

El candidato también ha criticado el abandono histórico de Extremadura por parte de los gobiernos centrales, especialmente en materia de infraestructuras, y reclamó un gobierno regional dirigido por extremeños. Además, ha hecho un llamamiento a los votantes socialistas descontentos con la política nacional, invitándoles a encontrar en JXEL un espacio moderado y coherente para defender los intereses de la región.

Participación masiva

González ha concluido su intervención animando a los extremeños a participar masivamente en las elecciones del 21 de diciembre, calificando el voto como un acto de dignidad y protesta frente a años de promesas incumplidas, y defendiendo una sanidad eficaz, igualdad de oportunidades y un futuro para los jóvenes en Extremadura. “Que voten por lo suyo, por Extremadura, y no tiren su voto en papeleras de partidos que nos gobiernan desde Madrid”, ha afirmado el candidato al cierre del mitin.