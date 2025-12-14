Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Estimación de escaos y votos, según la encuesta de Gesop para el Periódico Extremadura.

Estimación de escaos y votos, según la encuesta de Gesop para el Periódico Extremadura. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox

Los populares, con un resultado similar o inferior a 2023, quedan lejos de la mayoría absoluta

El Gobierno tramita en tiempo récord el último informe para dar luz verde al puente de Cedillo (Cáceres) y la obra se retomará en breve

El diputado cacereño César Ramos, que ha estado detrás del proyecto, destaca la agilidad de los servicios jurídicos del Ministerio de Transportes para aprobar este último informe y asegura que se efectuará la firma de Óscar Puente

La 'Beverly Hills' de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo

San Pedro de Alcántara y Virgen de Guadalupe se han consolidado como el corazón comercial más dinámico de la ciudad

El cava extremeño se abre a nuevos mercados sin prisa pero sin pausa: más producción y más calidad

El espumoso de Almendralejo se consolida por su nivel, pero los nuevos escenarios tanto internacionales como nacionales le obligan a ralentizar su avance, aparcando el disparatado crecimiento

Los vecinos de La Conce en Cáceres: "Es un problema más estético que de inseguridad en el barrio"

Tras la alarma generada por el incidente con un arpón en verano y otros altercados menores, algunos residentes aseguran que es una zona tranquila y que la vida diaria transcurre con normalidad

