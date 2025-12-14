Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los populares, con un resultado similar o inferior a 2023, quedan lejos de la mayoría absoluta

El diputado cacereño César Ramos, que ha estado detrás del proyecto, destaca la agilidad de los servicios jurídicos del Ministerio de Transportes para aprobar este último informe y asegura que se efectuará la firma de Óscar Puente

San Pedro de Alcántara y Virgen de Guadalupe se han consolidado como el corazón comercial más dinámico de la ciudad

El espumoso de Almendralejo se consolida por su nivel, pero los nuevos escenarios tanto internacionales como nacionales le obligan a ralentizar su avance, aparcando el disparatado crecimiento

Tras la alarma generada por el incidente con un arpón en verano y otros altercados menores, algunos residentes aseguran que es una zona tranquila y que la vida diaria transcurre con normalidad