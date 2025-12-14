Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de diciembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
Los populares, con un resultado similar o inferior a 2023, quedan lejos de la mayoría absoluta
El Gobierno tramita en tiempo récord el último informe para dar luz verde al puente de Cedillo (Cáceres) y la obra se retomará en breve
El diputado cacereño César Ramos, que ha estado detrás del proyecto, destaca la agilidad de los servicios jurídicos del Ministerio de Transportes para aprobar este último informe y asegura que se efectuará la firma de Óscar Puente
La 'Beverly Hills' de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
San Pedro de Alcántara y Virgen de Guadalupe se han consolidado como el corazón comercial más dinámico de la ciudad
El cava extremeño se abre a nuevos mercados sin prisa pero sin pausa: más producción y más calidad
El espumoso de Almendralejo se consolida por su nivel, pero los nuevos escenarios tanto internacionales como nacionales le obligan a ralentizar su avance, aparcando el disparatado crecimiento
Los vecinos de La Conce en Cáceres: "Es un problema más estético que de inseguridad en el barrio"
Tras la alarma generada por el incidente con un arpón en verano y otros altercados menores, algunos residentes aseguran que es una zona tranquila y que la vida diaria transcurre con normalidad
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña
- Extremadura siente la muerte de Robe Iniesta: 'Se va la rebeldía y el talento de Extremadura