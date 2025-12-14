Así están los precios en el campo extremeño: cereales y tomates caen mientras el aceite resiste

El estancamiento de las cotizaciones a la baja en el cereal y los descensos en el tomate han marcado este año en cuanto a precios el campo extremeño, donde otros cultivos han cosechado cifras algo más positivas, aunque sobre todo debido a la menor producción registrada. El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha explicado a Efe que los cereales han mantenido la misma tónica de 2024, al no superar los 200 euros/tonelada, aunque en el caso de la avena ni se alcanzan los 170 euros tonelada.

En este escenario "ni aún sacando 4.000 kilos por hectárea se trata de un cultivo rentable", ha lamentado. La masiva llegada de cereal de terceros países, especialmente de Ucrania, producto al cual no se le aplica arancel alguno, explica esta situación. El descenso de los precios en las contrataciones este año del tomate también ha marcado el ejercicio en este ámbito, una situación que "debe frenarse o desaparecerá este cultivo".

Vino y aceite

Por contra, el vino "se ha defendido bien", como ha sucedido igualmente con la cereza, aunque en un entorno de menor producción, mientras que el resto de la fruta ha obtenido cotizaciones "aceptables" y el pimentón se ha ubicado "por encima de los 6,5 euros". En cuanto al aceite, Ángel García Blanco ha alertado de que "en España se está produciendo una distorsión en el mercado que no es normal" pues el producto "llega al consumidor a 4,5 euros cuando en Italia lo hace a nueve euros".

Más allá de los cultivos, la ganadería ha vivido en general un buen año en cuanto a precios; sin embargo, "la cotización de la miel está totalmente hundida" pues "no se compra por encima de 3,5 euros/kilo". El máximo responsable de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha manifestado, por su parte, que "es fundamental un alza de los precios en el cereal", más si se tiene en cuenta que "es difícil destinar la tierra a otros cultivos".

Mientras, la proliferación de acuerdos comerciales con terceros países hace "díficil prever que el precio se vaya a recuperar". Cortés se ha referido a la situación negativa este año en el tomate, lo que unido a la bajada de producción hace que "se haya perdido mucha rentabilidad por hectárea", mientras que en maíz y en arroz las cotizaciones también "van en caída libre"