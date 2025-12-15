Abascal responde a Guardiola y Gallardo: "Los insultos machistas ni nos asustan ni nos definen"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes desde Almaraz que los insultos de machismo de Miguel Ángel Gallardo y María Guardiola ni les asustan, ni les importan, ni les definen. "Son ellos los que tienen que dar explicaciones", ha señalado en una nueva vista a Extremadura para arropar a su candidato, Óscar Fernández Calle, en la campaña electoral del 21D.

Desde las puertas de la central nuclear, Abascal ha insistido en que el PSOE y el PP de Extremadura comparten políticas, "desde el fanatismo verde hasta el feminismo más radical estilo Irene Montero", como, a su juicio, se está viendo estos días en las intervenciones de María Guardiola.

El líder de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios a las puertas de la central nuclear de Almaraz. / EFE

Ambición y prudencia

El líder de Vox ha incidido en que su formación seguirá haciendo llegar el mensaje "más allá de la pelea política". Sobre las encuestas electorales, mantiene la prudencia, si bien reconoce que la formación lo que espera en Extremadura "es un gran espaldarazo": Abascal no duda de que Vox será el partido que más suba en estas elecciones.

A su juicio, al igual que ha ocurrido en Extremadura, el adelanto de las elecciones en Aragón son una muestra más del "egoísmo" del PP, que no ha aceptado en estos territorios un acuerdo contra "el fanatismo verde, la invasión migratoria o la dictadura de género" que sí ha sido posible en la Comunidad Valenciana. Se debe, según Abascal, a que tanto Jorge Azcón como María Guardiola comparten las políticas socialistas en un momento en el que "todos deberíamos estar centrados en ver como echamos a Pedro Sánchez".

La "mafia" de Sánchez

Según el líder de Vox, "ya no se puede tener en cuenta nada de lo que diga un personaje como Pedro Sánchez", al que considera "la persona más mentirosa de España". "No hay novedad, cada día el capo de la mafia se saca un conejo de la chistera", ha dicho tras ironizar con que haya comparecido con el lema 'Cumplimos'.

Sara Fernández

A su juicio, se está ante "una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y acosadora de mujeres" y ha criticado que "con lo que está pasando en España" el presidente del Gobierno "se dedique los fines de semana a recomendar música y recomendar libros".

Ha indicado que si Pedro Sánchez se creyese las encuestas del CIS convocaría elecciones "y si nos las convoca es porque sabe que el veredicto del pueblo está echado porque los españoles tienen unas ganas tremendas de echarlo".