Las ayudas del 'Cheque Exporta' se amplían por el aumento de los costes: hasta 5.400 euros por empresa

Podrán acceder las compañías ya consolidadas que quieran diversificar su negocio y el volumen permitido de ventas al exterior se eleva del 15% al 80%

Rocío Entonado Arias

Mérida

La Junta de Extremadura ha suavizado los requisitos para acceder a las ayudas del 'Cheque Exporta', una línea de subvenciones que concederá hasta 5.400 euros a las empresas para facilitar la salida de sus productos a los mercados internacionales. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes el nuevo decreto modificado, que según explica la Consejería de Economía, responde a la necesidad de adaptar el programa a la coyuntura internacional actual, marcada por mayores costes y exigencias en los procesos de exportación.

El objetivo es minimizar el impacto de esta nueva realidad en el tejido productivo de la región en un año récord para las exportaciones: hasta agosto los bienes vendidos al exterior por las empresas extremeñas ascendieron a 2.615 millones de euros. Esto es un 15,9% más que en el mismo periodo del año anterior, muy por encima del modesto 0,3% de incremento que se acumula a nivel nacional. 

Asesoramiento personalizado

El 'Cheque Exporta' tiene como finalidad ofrecer a las empresas extremeñas un asesoramiento personalizado en comercio internacional, mediante la elaboración de un plan de internacionalización adaptado a sus necesidades, que incluya diagnóstico, análisis de viabilidad, selección de mercados, estrategia de entrada, posicionamiento, marketing internacional y hoja de ruta.

El decreto recoge una ampliación del perfil de empresas beneficiarias. Como novedad, podrán acceder a las ayudas no solo empresas incipientes, sino también aquellas ya consolidadas que deseen diversificar su actividad exportadora.

Hasta el 90% del coste

Igualmente, se contempla un incremento del volumen de ventas permitido, pues se eleva el umbral de ventas fuera de España del 15 al 80%, el límite del máximo porcentaje requerido para ser beneficiario, permitiendo que más empresas puedan optar a las ayudas.

Además, la subvención pasa del 70 al 90% del coste, aumentando la cuantía máxima por expediente de 2.800 euros a 5.400 euros, con una inversión máxima subvencionable de 6.000 euros.

Requisitos técnicos

El decreto incluye una flexibilización de requisitos técnicos, reduciendo a una persona el mínimo de personal técnico especializado en comercio exterior requerido y permitiendo la contratación externa mediante contratos de asociación con profesionales freelance.

Por otro lado, mejora la tramitación electrónica, al incorporarse medidas de simplificación administrativa conforme a la Ley 4/2022, orientadas a facilitar el acceso ciudadano al procedimiento. La concesión de las ayudas se realizará hasta el agotamiento del crédito disponible, atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes de subvención.

TEMAS

