Juntos por Extremadura Levanta pide "una voz propia" para la región "sin obedecer a las consignas de Madrid"

Juntos por Extremadura Levanta desarrolló durante el fin de semana varios actos de campaña en distintos puntos de la región, que culminaron con un mitin en la Plaza Grande–Plaza Chica de Zafra (Badajoz) y un encuentro nocturno en Aldea Nueva del Camino (Cáceres), ambos encabezados por su candidato a la Junta de Extremadura, Raúl González, y por Fernando Baselga, candidato a la Asamblea por la provincia de Badajoz.

Durante su intervención en Zafra, González expuso los principales ejes del proyecto político de Juntos por Extremadura Levanta, centrados "en la defensa de Extremadura, de sus valores, sus raíces y sus costumbres". En este contexto, sostuvo que los intereses de la comunidad autónoma deben situarse "por encima de las políticas nacionales", que a su juicio no siempre responden a la realidad extremeña.

En el transcurso del acto, el candidato realizó un gesto simbólico de apoyo a la candidatura de Fuente del Maestre en el concurso de la marca de chocolates Ferrero Rocher para ser la imagen de su campaña navideña 'Juntos Brillamos Más', repartiendo bombones entre los asistentes y animando a la participación ciudadana.

Defensa de una voz propia para Extremadura

González vinculó este apoyo con el mensaje político de la formación de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. "Igual que hoy pedimos a todos los extremeños que apuesten por Fuente del Maestre para que sea reconocida como el pueblo más bonito, el próximo 21D les pedimos que apuesten por Extremadura. Por el regionalismo y por una voz propia que defienda esta tierra sin obedecer consignas de Madrid".

Asimismo, señaló que el respaldo a Fuente del Maestre simboliza una forma de entender el futuro de la región. "Cuando los extremeños creemos en lo nuestro, ganamos. Hoy es Fuente del Maestre; el 21D es Extremadura entera la que se juega tener representación propia en la Asamblea", afirmó, subrayando que la formación sitúa en el centro a los pueblos, al mundo rural y a la identidad extremeña.

"Moneda de cambio"

Durante el acto, el candidato también defendió que "Extremadura no puede seguir siendo moneda de cambio de políticas nacionales que se deciden lejos de aquí", y apuesta por un regionalismo que definió como "fuerte, valiente y comprometido con nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra forma de vivir".

Tras el mitin de Zafra, la agenda continuó en la localidad cacereña de Aldea Nueva del Camino, donde González se reunió con vecinos del municipio y de poblaciones cercanas en un encuentro centrado en la escucha de inquietudes y propuestas, según ha indicado la formación.

El fin de semana de campaña se cerró a una semana de la cita electoral del 21 de diciembre, con la expectativa de que Juntos por Extremadura Levanta logre representación en la Asamblea.