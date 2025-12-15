Gallardo propone un aval joven de alquiler para facilitar la emancipación

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este lunes en Cáceres la puesta en marcha de un aval joven para el alquiler, como una de las medidas centrales de su programa electoral en materia de vivienda, con el objetivo de que los jóvenes puedan afrontar la fianza y las garantías que exigen los propietarios.

Gallardo ha explicado que este aval joven permitirá cubrir tanto los gastos iniciales de la fianza como la garantía de pago del alquiler, con el fin de superar una de las principales barreras que encuentran los jóvenes a la hora de emanciparse.

La medida está vinculada a la creación de un parque público de vivienda joven en alquiler, promovido en colaboración entre la Junta de Extremadura y los ayuntamientos sobre suelo público.

Durante su intervención ante los medios, el candidato ha defendido que las políticas de vivienda impulsadas anteriormente por gobiernos del PSOE han convertido parcelas públicas en “oportunidades de vida”, mediante proyectos de alquiler asequible para jóvenes y familias con dificultades. Pero ha recordado que estos proyectos se han paralizado tras el cambio de gobiernos en la Junta y en el Ayuntamiento de Cáceres.

La situación en Cáceres

En concreto, se ha referido a las viviendas en la zona de Casa Plata de Cáceres para alquiler social a jóvenes, que se anunciaron en 2023, en la anterior legislatura, en una parcela cedida por el ayuntamiento y cuyas obras dependían del Gobierno regional. Gallardo ha criticado que las obras se han retomado ahora tras una demora provocada por la obtención de permisos.

Desde las obras de Casa Plata, Gallardo ha criticado que no se haya avanzado en nuevas promociones y ha señalado que las que están en marcha “solo han continuado por compromisos ya firmados”, con un nivel de ejecución “muy bajo”.

En este contexto, ha acusado al PP de “priorizar un modelo que convierte los derechos y los servicios públicos, incluida la vivienda, en un negocio”.

El candidato ha alertado del “fuerte encarecimiento” del precio de la vivienda en Cáceres y en Extremadura, así como del “aumento de la compra de viviendas sin financiación hipotecaria, lo que, a su juicio, ha favorecido la especulación y ha dificultado el acceso a las familias y a los jóvenes”.

También ha denunciado que no se haya aplicado la Ley de Vivienda en zonas tensionadas.

Frente a este escenario, Gallardo ha defendido un “gran acuerdo institucional para aumentar la oferta pública” y “cuadruplicar la inversión en vivienda hasta alcanzar los 600 millones de euros anuales”.

Entre las propuestas, ha destacado el Plan 90.000, que ha permitido promover viviendas a ese precio mediante financiación y suelo público, y ha avanzado la construcción de mil nuevas viviendas de este tipo y la rehabilitación de 5.000 en el medio rural.

En la recta final de la campaña, el candidato socialista ha afirmado que las elecciones han enfrentado dos modelos: el de “los recortes y la privatización frente al refuerzo de los servicios públicos”, y ha asegurado que el PSOE “trabaja en la calle, con colectivos y vecinos, para revertir las políticas actuales y garantizar el derecho a la vivienda”.

En cuanto a los sondeos, que estiman una fuerte caída al PSOE, Gallardo ha manifestado que “la encuesta real" es la del domingo.

“Desde luego, si hay algo que indican todas las encuestas, es que para lo que convocó estas elecciones María Guardiola habría fracasado”, ha concluido.