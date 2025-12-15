Guardiola lanzará una estrategia de apoyo a la ganadería extensiva

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes que impulsará la estrategia Extremadura Extensiva, una iniciativa destinada a reforzar el apoyo a la ganadería extensiva en la región mediante una mayor inversión, la simplificación administrativa y la digitalización de las explotaciones, además de la puesta en valor de los productos extremeños de calidad.

Guardiola ha realizado este anuncio en la localidad pacense de Manchita, durante una visita a una explotación de ovino, donde ha señalado que el sector ganadero es "motor de la economía regional" y una de las principales señas de identidad de Extremadura. Según ha indicado, esta estrategia también contemplará el refuerzo de la sanidad animal como un elemento "fundamental" para garantizar la viabilidad de las explotaciones.

El ejemplo de Chabeli

La candidata a la reelección ha explicado que Extremadura Extensiva se enmarca en su compromiso de defender una Política Agraria Común (PAC) "simple y mucho más ajustada a las necesidades reales de los agricultores y de los ganaderos". En este sentido, ha reiterado su intención de seguir reclamando una reducción de la burocracia y un modelo de ayudas que tenga en cuenta la realidad del campo extremeño.

Durante su visita, Guardiola ha puesto en valor el ejemplo de la propietaria de la explotación, Chabeli, a quien ha definido como una mujer que "representa perfectamente la ambición y las ganas de crecer que tiene Extremadura", al combinar la ganadería con la creación de su propia marca de ropa, aportando así un valor añadido a su actividad.

Ayudas extraordinarias

En relación con las políticas desarrolladas durante su mandato, la dirigente del PP ha recordado la puesta en marcha de ayudas extraordinarias por importe de 14,6 millones de euros para las explotaciones afectadas por la lengua azul en 2024, así como el compromiso de activar nuevas ayudas en 2025 por valor de 4 millones de euros para las explotaciones afectadas ese año. A estas medidas se suman, ha señalado, los 10 millones de euros invertidos en la compra de vacunas que cubren todos los serotipos de esta enfermedad.

Asimismo, ha destacado la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la cría de razas autóctonas de Extremadura "para hacer mucho más fuerte" la ganadería regional, así como el pago de los anticipos de la PAC el primer día permitido, como muestra del respaldo de su gobierno al sector primario.

Las últimas encuestas

En el plano político, Guardiola no ha querido valorar las últimas encuestas publicadas, siendo este lunes el último día de la campaña electoral en el que se pueden difundir sondeos antes del 21D. Al ser preguntada por estos datos, ha señalado que las encuestas son "una herramienta, no son un fin", y ha asegurado que lo "único" que le importa es "seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas".

La candidata ‘popular’ ha afirmado que el próximo 21 de diciembre será el "examen final" en el que los ciudadanos decidirán el futuro de la comunidad, en un contexto que ha descrito como de bloqueo político por la falta de estabilidad parlamentaria. En este sentido, ha señalado que decidió convocar elecciones ante la imposibilidad de seguir desarrollando su proyecto debido a la falta de apoyos.

Sensaciones positivas

Guardiola ha asegurado que las sensaciones que está recibiendo en los actos de campaña están siendo muy positivas y ha subrayado que en sus visitas a los municipios está encontrando "mucho ánimo, mucho cariño y mucha fuerza" por parte de los ciudadanos. A su juicio, la estabilidad es "lo más importante" para poder continuar impulsando proyectos y medidas en beneficio de Extremadura.

Por último, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha pedido la confianza de los extremeños para "poder seguir demostrando con hechos" que su proyecto está al lado del campo y de los agricultores y ganaderos de la región, a quienes ha vuelto a situar como una prioridad de su acción política.