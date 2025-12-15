La gripe se dispara en Extremadura: nueva jornada de vacunación sin cita este jueves y uso de mascarillas en centros de salud y residencias

La gripe sigue creciendo en Extremadura, por ello la Consejería de Salud ha elevado las recomendaciones sobre el uso de las mascarilla para frenar los virus respiratorios y también ha organizado una nueva jornada de vacunación sin cita, que se llevará a cabo este jueves, 18 de diciembre, en doce centros de salud de la comunidad.

El último informe del sistema de Vigilancia Centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Extremadura, publicado este lunes por la Red de Vigilancia Epidemiológica, indica que la gripe ha triplicado su incidencia en solo una semana, pasando de los 44,91 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana de noviembre a los 120,68 casos en la primera semana del diciembre (la número 49). La mayor tasa de gripe se da en el grupo de edad de entre 5 y 14 años, que acumula 491,98 caos por 100.000 habitantes.

El dato acumulado se eleva hasta los 391,65 casos por cien mil habitantes, frente a los 93,56 de la misma semana de la temporada anterior, lo que indica que una mayor progresión de este virus este año no solo respecto al año pasado, sino también los anteriores, como muestra el gráfico siguiente.

Gráfico de la evolución de la gripe en las últimas temporadas. / Servicio Extremeño de Salud

Por esta razón, la Consejería de Salud ha anunciado una nueva jornada de vacunación por la tarde y sin cita, que se llevará a cabo este jueves, 18 de diciembre, en doce centros de salud de la comunidad y que hará hincapíe en la población infantil, ya que en estos momentos en torno al 30% de población infantil está vacunada pero la finalidad es aumentar la vacunación infantil. "La población diana de vacunación de gripe en niños es entre 6 meses y 5 años, y hay que recordar que en niños de 2 a 5 años el Servicio Extremeño de Salud ha adquirido la vacunación intranasal, lo que supone evitar el inyectable", recuerda Salud.

En concreto, según informan desde la consejería, "el objetivo es evitar la propagación del virus, sobre todo en los pacientes más vulnerables" y los puntos de vacunación este jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas, de cada área son:

-Badajoz: centro de salud de Valdepasillas (Badajoz ciudad) y el de Olivenza

-Cáceres: centro de salud Zona Norte (Cáceres)

-Mérida: centro de salud Obispo Paulo (Mérida) y el San José de Almendralejo

-Don Benito: centro de salud Don Benito Este y Villanueva Sur

-Plasencia: centro de salud La Data (Plasencia)

-Llerena: centro de salud de Llerena y el de Zafra

-Coria: hospital de Coria

-Navalmoral de la Mata: centro de salud de Navalmoral

El avance de la gripe también conlleva elevar las recomendaciones en cuanto al uso de las mascarillas. Así, ante la actual situación epidemiológica, la mascarilla sigue siendo recomendada, pero ya no sólo a las personas que tengan síntomas compatibles, sino también a todas las que accedan a un centro sanitario o sociosanitario de Extremadura. "El objetivo es evitar la propagación del virus, sobre todo en los pacientes más vulnerables", señala la consejería.

La consejera de Salud, Sara García Espada, asegura que "no queremos alertar, pero no vamos a bajar la guardia".