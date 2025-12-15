Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los encuestados que prefieren un acuerdo entre PP y Vox tienen una ventaja mínima frente a los partidarios del bloque de izquierdas

Prensa Ibérica convoca este martes en Badajoz a responsables públicos, directivos y expertos para analizar infraestructuras, energía, inversión y cooperación hispanolusa con vocación de continuidad

El sector nupcial local apuesta por enlaces íntimos y muy planificados, incluso cuando suponen un esfuerzo económico extra

La entidad trabaja con el objetivo de acometer una profunda modernización de la red que lleva el riego a casi 60.000 hectáreas de la comarca de las Vegas Altas, un proyecto valorado en más de 800 millones

Son miles ya los seguidores del artista que han querido despedirse de Robe Iniesta