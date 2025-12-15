Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de diciembre

Actualidad
La encuesta sobre las elecciones autonómica deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
Los encuestados que prefieren un acuerdo entre PP y Vox tienen una ventaja mínima frente a los partidarios del bloque de izquierdas
El Suroeste Ibérico refuerza su alianza para afianzar su situación en Europa
Prensa Ibérica convoca este martes en Badajoz a responsables públicos, directivos y expertos para analizar infraestructuras, energía, inversión y cooperación hispanolusa con vocación de continuidad
El auge de las bodas cuidadas al detalle en Cáceres: lujo emocional en tiempos inciertos
El sector nupcial local apuesta por enlaces íntimos y muy planificados, incluso cuando suponen un esfuerzo económico extra
El Canal de Orellana ya se prepara para su gran revolución del siglo XXI
La entidad trabaja con el objetivo de acometer una profunda modernización de la red que lleva el riego a casi 60.000 hectáreas de la comarca de las Vegas Altas, un proyecto valorado en más de 800 millones
Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia
Son miles ya los seguidores del artista que han querido despedirse de Robe Iniesta
