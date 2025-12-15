Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La encuesta sobre las elecciones autonómica deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos

Los encuestados que prefieren un acuerdo entre PP y Vox tienen una ventaja mínima frente a los partidarios del bloque de izquierdas

El Suroeste Ibérico refuerza su alianza para afianzar su situación en Europa

Prensa Ibérica convoca este martes en Badajoz a responsables públicos, directivos y expertos para analizar infraestructuras, energía, inversión y cooperación hispanolusa con vocación de continuidad

El auge de las bodas cuidadas al detalle en Cáceres: lujo emocional en tiempos inciertos

El sector nupcial local apuesta por enlaces íntimos y muy planificados, incluso cuando suponen un esfuerzo económico extra

El Canal de Orellana ya se prepara para su gran revolución del siglo XXI

La entidad trabaja con el objetivo de acometer una profunda modernización de la red que lleva el riego a casi 60.000 hectáreas de la comarca de las Vegas Altas, un proyecto valorado en más de 800 millones

Lágrimas, colas kilométricas, 'Los Robe' y Manolo Chinato en directo, en el adiós al músico en Plasencia

Son miles ya los seguidores del artista que han querido despedirse de Robe Iniesta

  1. Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
  2. Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
  3. El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
  4. Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
  5. La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
  6. Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
  7. Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña
  8. Extremadura siente la muerte de Robe Iniesta: 'Se va la rebeldía y el talento de Extremadura

