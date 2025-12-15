Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PACMA propone impulsar la biotecnología vegetal para transformar la agricultura extremeña

El partido animalista sostiene que esta estrategia permitiría reducir el impacto ambiental y reforzar la soberanía alimentaria, lo que situaría a la región "a la vanguardia de España"

Una investigadora trabaja en desarrollar compuestos naturales para la agricultura y la alimentación, acelerando el descubrimiento de nuevas soluciones biotecnológicas.

Una investigadora trabaja en desarrollar compuestos naturales para la agricultura y la alimentación, acelerando el descubrimiento de nuevas soluciones biotecnológicas. / Efeagro/Carlos Barba

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El partido animalista PACMA ha defendido que Extremadura reúne las condiciones necesarias para convertirse en un referente nacional y europeo en biotecnología vegetal si apuesta por la reconversión del sector agrícola y por el impulso de la investigación científica aplicada a los cultivos.

En el marco de la campaña electoral extremeña, la formación plantea fomentar la investigación pública y la colaboración con universidades y centros tecnológicos con el objetivo de desarrollar variedades vegetales más resistentes al cambio climático, con menor necesidad de recursos hídricos y sin recurrir, según ha señalado, a prácticas agresivas para los ecosistemas o vinculadas a la deforestación.

Una estrategia para reducir el impacto ambiental

PACMA ha indicado que esta estrategia permitiría mejorar la productividad agraria, reducir el impacto ambiental y reforzar la soberanía alimentaria de la comunidad, lo que, a su juicio, situaría a Extremadura "a la vanguardia de España en iniciativas de este carácter".

Entre las medidas concretas, el partido ha apostado por conceder incentivos a la agricultura ecológica y de proximidad, así como por apoyar a pequeños y medianos productores para facilitar el acceso a nuevas tecnologías vegetales, en detrimento de un modelo de producción que ha calificado como "limitante y limitada".

Según la formación animalista, este enfoque contribuye a fijar población en el medio rural, generar empleo cualificado y frenar la despoblación que afecta a la región.

Esta propuesta se enmarca dentro del programa electoral de PACMA para las elecciones del 21 de diciembre, junto a la defensa de un modelo económico que combine innovación, respeto al entorno natural y bienestar social.

TEMAS

