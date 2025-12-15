La UEx aprueba sus nuevos estatutos adaptados a la LOSU, que amplían a seis años el mandato del rector

El claustro de la Universidad de Extremadura ha aprobado sus nuevos estatutos, los cuartos de la institución extremeña, que se adaptan a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU)y modifican principalmente la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.

Durante tres sesiones, celebradas del 10 al 12 de diciembre, los miembros del claustro han debatido 146 enmiendas presentadas al proyecto de reforma de estatutos, que ha sido aprobada por mayoría cualificada, según ha informado este lunes la UEx en una nota de prensa.

Seis años improrrgables y no renovables

Los nuevos estatutos mantienen el requisito de ser catedrático para aspirar al puesto de rector, con tres sexenios de investigación, cuatro quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria unipersonal.

La duración del mandato será de seis años (dos más que en la actualidad), improrrogables y no renovables, y la misma duración se hará extensiva al resto de cargos unipersonales.

La representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en el claustro también ha experimentado una nueva distribución porcentual, de modo que el sector A (profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios) mantiene el 51%, y el B (otro personal docente e investigador, incluidos los becarios de investigación) baja del 16 al 12%.

Por su parte, el sector C, de estudiantes, sube del 23 al 25%, como marca la LOSU, y el D (personal técnico de gestión y de administración y servicios) del 10 al 12%.

Miembros del claustro de la UEx, en una de las últimas sesiones celebradas. / UEX

Con la nueva ley, el sector A incluye ya la figura del profesor permanente laboral y el B se limita al personal contratado laboral para investigación, profesor ayudante doctor, asociados, sustitutos, colaboradores y titulares de escuela universitaria.

Estos porcentajes se mantienen para todos los órganos de gestión -claustro, consejo de gobierno, centros y departamentos-, ha precisado la universidad extremeña.

Los nuevos estatutos de la UEx hacen también mención expresa a la Escuela Internacional de Doctorado, que se encuentra en fase de estudio para su conversión en centro universitario, algo ya reflejado en la modificación de la relación de puestos de trabajo.