Cambios en la representación de la universidad
La UEx aprueba sus nuevos estatutos adaptados a la LOSU, que amplían a seis años el mandato del rector
Los estatutos mantienen el requisito de ser catedrático, con experiencia en investigación y gestión, para aspirar al puesto de rector, cuyo mandato no se podrá renovar
El claustro de la Universidad de Extremadura ha aprobado sus nuevos estatutos, los cuartos de la institución extremeña, que se adaptan a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU)y modifican principalmente la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.
Durante tres sesiones, celebradas del 10 al 12 de diciembre, los miembros del claustro han debatido 146 enmiendas presentadas al proyecto de reforma de estatutos, que ha sido aprobada por mayoría cualificada, según ha informado este lunes la UEx en una nota de prensa.
Seis años improrrgables y no renovables
Los nuevos estatutos mantienen el requisito de ser catedrático para aspirar al puesto de rector, con tres sexenios de investigación, cuatro quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria unipersonal.
La duración del mandato será de seis años (dos más que en la actualidad), improrrogables y no renovables, y la misma duración se hará extensiva al resto de cargos unipersonales.
La representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en el claustro también ha experimentado una nueva distribución porcentual, de modo que el sector A (profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios) mantiene el 51%, y el B (otro personal docente e investigador, incluidos los becarios de investigación) baja del 16 al 12%.
Por su parte, el sector C, de estudiantes, sube del 23 al 25%, como marca la LOSU, y el D (personal técnico de gestión y de administración y servicios) del 10 al 12%.
Con la nueva ley, el sector A incluye ya la figura del profesor permanente laboral y el B se limita al personal contratado laboral para investigación, profesor ayudante doctor, asociados, sustitutos, colaboradores y titulares de escuela universitaria.
Estos porcentajes se mantienen para todos los órganos de gestión -claustro, consejo de gobierno, centros y departamentos-, ha precisado la universidad extremeña.
Los nuevos estatutos de la UEx hacen también mención expresa a la Escuela Internacional de Doctorado, que se encuentra en fase de estudio para su conversión en centro universitario, algo ya reflejado en la modificación de la relación de puestos de trabajo.
- Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro
- Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
- El PP extremeño gana en votos, el PSOE toca suelo y el apoyo de los jóvenes impulsa a Vox
- Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes
- La Junta no concreta el pago del 2,5% a los funcionarios, pero la subida de 2026 se abonará desde enero
- Una tesis reveló que 'Mayéutica' de Robe escondía una sinfonía secreta sobre el autoconocimiento
- La encuesta sobre las elecciones autonómica deja una Extremadura partida en dos, a expensas de pactos
- Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña