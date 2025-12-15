Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UNICEF organiza jornadas en Extremadura para prevenir la violencia infantil y proteger la infancia

Se ha presentado el modelo de cuidados y protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia orientado a personal de los municipios y del sistema de protección

Un niño en una imagen de archivo.

El Periódico Extremadura

UNICEF, junto a las diputaciones de Badajoz y Cáceres, la FEMPEX y la Junta de Extremadura impulsa unas jornadas para proteger la infancia y prevenir la violencia infantil en el ámbito local. En la inauguración, Teresa Ángulo, secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de Extremadura, destacó que la protección de la infancia es un objetivo prioritario. En ese sentido la prevención es clave para no llegar a la desprotección y la necesidad de que niños, niñas y adolescentes puedan contar con el apoyo familiar o con un apoyo que sea como una familia, en el caso de que no la puedan tener.

La presidenta de UNICEF Comité Extremadura, Teresa Chamorro, destacó la importancia de proteger a la infancia frente a la violencia desde nuestro ámbito más cercano y como, entre todos, podemos crear entornos protectores y seguros para los niños, niñas y adolescentes.

La jornada continuó con la presentación del modelo de intervención en los centros de acogimiento residencial y las experiencias en el Principado de Asturias y en la Ciudad Autónoma de Melilla, a cargo de Almudena Olaguibel, especialista en protección de la infancia de UNICEF España, quien señaló que “el cambio en la mirada a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección requiere de cambios en el entorno físico, en las competencias profesionales, en el liderazgo y formación técnica e institucional y en la supervisión externa de los equipos”. Esta mirada consciente busca incrementar la calidad de la intervención situando en el centro la atención a la persona desde la teoría del vínculo, la psicología del trauma y el enfoque de derechos del niño.

Como resultado de este trabajo, la guía técnica para el acogimiento residencial pretende contribuir al proceso de desinstitucionalización, reforzando la capacidad de las administraciones públicas e inspirando a los profesionales que cada día atienden, cuidan y protegen a los niños y niñas en acogimiento residencial.

Por su parte Paola Bernal, especialista de Políticas Locales de Infancia de UNICEF España, presentó el Modelo de Prevención Local de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia, 'Infancia sin Violencias', resultado del proyecto de investigación aplicada desarrollado por UNICEF España, junto con los equipos técnicos y los niños y niñas de los consejos de infancia de 10 entidades locales.

Este modelo es una herramienta diseñada para apoyar a los equipos técnicos y multidisciplinares de entidades locales en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de prevenir situaciones de violencia, garantizando entornos seguros y protectores, fomentando una cultura de buen trato. El modelo propone estrategias y acciones concretas para abordar de manera proactiva y preventiva los retos relacionados con la violencia, favoreciendo así el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el ámbito local. Además, presentó los recursos y materiales a disposición de los municipios que forman parte del modelo y que se encuentran en la web del proyecto.

